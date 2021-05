Finał Ligi Mistrzów! Gdzie i kiedy oglądać mecz Manchester City - Chelsea? [TRANSMISJA TV]

Pierwotnie finał Ligi Mistrzów miał odbyć się w sobotę 29 maja na Stadionie Olimpijskim Ataturk w Stambule, natomiast UEFA postanowiła zmienić lokalizację ze względu na wprowadzenie pełnego lockdownu ze względu na rosnącą liczbę przypadków zarażenia COVID-19. Do tego brytyjski rząd umieścił Turcję na czerwonej liście państw, do których wyjazd powoduje, że po powrocie trzeba odbyć kwarantannę. Finalnie mecz odbędzie się na Estadio do Dragao w Porto.

Liga Mistrzów. Oba zespoły mogą przystąpić do meczu w najsilniejszych składach. Uraz Gundogana okazał się niegroźny

W miniony piątek serca kibiców Manchesteru City zabiły zdecydowanie mocniej. Ilkay Gundogan przedwcześnie opuścił trening na Estadio do Dragao z powodu urazu mięśnia uda. Kontuzja okazała się jednak niegroźna i Niemiec wybiegnie w pierwszym składzie w meczu finałowym. Poza tym Pep Guardiola ma wszystkich piłkarzy do dyspozycji. – Dotarcie do finału to niesamowity przywilej. Na początku kariery nie podejrzewam, że dotrę tu choćby raz, a dzisiaj tu jestem ponownie. Jesteśmy szczęściarzami – stwierdził Hiszpan.

Wszystkich piłkarzy do dyspozycji będzie miał Thomas Tuchel. – To najlepsza wiadomość, jaka może być. Nie ma żadnych kontuzji i mam nadzieję, że tak pozostanie do rozpoczęcia meczu – stwierdził szkoleniowiec Chelsea. Jak dotąd obaj trenerzy mierzyli się ze sobą siedmiokrotnie, a bilans między nimi jest bardzo wyrównany. Trzy spotkania wygrały zespoły Pepa Guardioli, dwa padały łupem drużyn Tuchela i dwukrotnie mecze kończyły się remisami.

Gdzie i kiedy oglądać finał Ligi Mistrzów między Manchesterem City, a Chelsea?

Finał Ligi Mistrzów odbędzie się w sobotę 29 maja o godzinie 21:00 na Estadio Do Dragao w Porto. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w TVP 1, TVP Sport oraz Polsacie Sport Premium 1, natomiast w internecie mecz będzie można obejrzeć za pośrednictwem strony internetowej sport.tvp.pl, Ipla.tv oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacja tekstowa z meczu także na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.