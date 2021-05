Thomas Tuchel kpił z Pepa Guardioli? Dziennikarze go przyłapali [WIDEO]

Pep Guardiola to jeden z najlepszych trenerów w historii futbolu. Katalończyk jest maniakiem taktyki, a przy linii bocznej bywa bardzo ekspresyjny. Gestykuluje, krzyczy i ciągle przekazuje piłkarzom wskazówki. Choć nikt nie powiedział tego wprost, to nie ma wątpliwości, że Thomas Tuchel zaczął go parodiować. Dziennikarze "The Sun" przyłapali trenera Chelsea, który na hotelowym tarasie udawał Pepa przed swoimi zawodnikami. Nie wiadomo jednak, czy Niemiec zaczął parodiować trenera Manchesteru City, bo zauważył dziennikarzy, czy to oni nakręcili go z ukrycia. W pewnym momencie Tuchel odwrócił się do fotoreporterów i im pomachał.

Zobacz wideo Chelsea - Manchester City 1:0. Ziyech na 1:0 [ELEVEN SPORTS]

Wielkie starcie Tuchela z Guardiolą, czyli finał Ligi Mistrzów pomiędzy Chelsea a City, rozpocznie się w sobotę o godz. 21:00. Ale choć Niemiec parodiował Katalończyka, to obaj mają świetne relacje.

"Przyjaźń zafiksowana na punkcie futbolu"

- Chociaż Pep Guardiola zwykle ciepło wypowiadał się o Jose Mourinho, to wszyscy wiedzieli, że obaj trenerzy przyjaciółmi nie są. Podobnie było w przypadku Juergena Kloppa, który stał się największym rywalem Katalończyka w Premier League. Teraz miejsce Niemca może zająć jego rodak, Thomas Tuchel, który z Guardiolą rywalizował jeszcze w Bundeslidze. Relacja obu panów jest jednak wyjątkowa. To przyjaźń zafiksowana na punkcie futbolu - pisze Konrad Ferszter ze Sport.pl.

