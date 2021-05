Rewolucja w pucharach! UEFA szykuje się do porzucenia zasady obowiązujące od ponad pół wieku

Zasada, zgodnie z którą w przypadku równej liczby bramek do kolejnej rundy kwalifikowała się drużyna mająca więcej trafień na wyjeździe, obowiązywała od 1965 roku. I wydaje się, ze zmierza do końca. Jak podaje "The Times", pracownicy UEFA posłuchali apeli środowiska piłkarskiego, w tym prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, i zarekomendowali porzucenie przepisu o golach strzelonych na wyjeździe.

Argumenty "za" golami na wyjeździe miały znaczenie w latach 60.

Komitet rozgrywek klubowych UEFA zarekomendował porzucenie przepisu, który od lat budził kontrowersje. Był on uważany za niesprawiedliwy, a jego absurdalność podsyciły czasy pandemii, gdy gole na wyjeździe liczyły się także w meczach bez kibiców czy nawet tych rozgrywanych na neutralnym terenie. W ten sposób eliminowane z tegorocznej edycji Champions League były np. Bayern Monachium czy Juventus, dwa czołowe europejskie kluby.

Gdy zasada goli na wyjeździe była wprowadzana, głównym powodem była długie i trudne podróże. W latach 60. było to poważnym problemem, jednak obecnie, w czasach powszechnego latania samolotami, to żaden argument. Dlatego też, jeśli Komitet Wykonawczy UEFA zatwierdzi zmianę, przepis o golach na terenie rywala zostanie wykreślony. Na razie nie wiadomo jednak, od kiedy zmiany miałyby obowiązywać.

Poza Bońkiem, zasadę goli na wyjeździ krytykowało wielu ekspertów. Arsene Wenger, były menedżer Arsenalu, twierdził, że to przestarzały przepis. – Gole na wyjeździe mają zdecydowanie zbyt duże znaczenie – przekonywał Francuz, a podobne opinie wygłaszał Giorgio Marchetti, sekretarz generalny UEFA.

To niejedyna ważna zmiana, do wprowadzenia której szykuje się UEFA. "New York Times" podaje, że federacja rozważa zmianę formatu rozgrywek począwszy od sezonu 2024/25, gdy w życie wejść ma zreformowana Liga Mistrzów. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.