UEFA znowu może zmienić format Ligi Mistrzów. To będzie "europejskie SuperBowl"

Według "New York Times" pomysł zorganizowania turnieju final four w piłkarskiej Lidze Mistrzów zrodził się w głowie prezydenta UEFA, Aleksandra Ceferina, przed rokiem, gdy właśnie w takim formacie dogrywana była poprzednia edycja rozgrywek. Latem, po wznowieniu gier po pandemii koronawirusa, wszystkie mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał zostały przeniesione do Lizbony.

W porównaniu do poprzednich edycji rozgrywki różniły się nie tylko jednym miejscem rozgrywania meczów, ale też systemem. W ćwierćfinałach i półfinałach zrezygnowano bowiem z dwumeczów, a o awansie decydowało tylko jedno spotkanie. - To doskonałe rozwiązanie, bo kiedy jedna drużyna traci gola, musi bardzo szybko odpowiedzieć, nie mogąc czekać na rewanż, który być może rozegrałaby u siebie - mówił o tym Ceferin w rozmowie z agencją Reutera.

UEFA stworzy "tydzień mistrzów"?

"New York Times" poinformował w czwartek, że UEFA bardzo poważnie rozważa wprowadzenie takiego formatu rozgrywek na stałe. Oba półfinały i finał Ligi Mistrzów miałyby być rozgrywane w jednym mieście w ciągu jednego tygodnia. "Tydzień mistrzów" miałby dla Europejczyków być tym, czym dla Amerykanów jest Super Bowl, czyli finał ligi futbolu amerykańskiego.

Rozgrywkom towarzyszyłyby okolicznościowe wydarzenia, takie jak np. koncerty gwiazd. Zdaniem "NYT" UEFA rozważa nawet wprowadzenie do miast finałów kobiecej i młodzieżowej Ligi Mistrzów. Wszystko to po to, by zainteresować kolejnych sponsorów i uatrakcyjnić system rozgrywek dla kibiców.

UEFA na razie nie skomentowała prasowych doniesień, jednak należy je traktować bardzo poważnie. To właśnie "NYT" jako pierwszy informował o planach, a później o powstaniu europejskiej Superligi. Tę stworzyło 12 klubów, które chciały opuścić Ligę Mistrzów, jednak po protestach kibiców wycofały się, a projekt rozgrywek upadł.