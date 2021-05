Znamy koszyki Ligi Mistrzów! Triumf Villarrealu wywołał efekt lawiny

Finał Ligi Europy rozwiał ostatnią wątpliwość co do tego, kto zagra w przyszłorocznej Lidze Mistrzów bez konieczności eliminacji. Zgodnie z regulaminem, zwycięzca Ligi Europy ma prawo gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów, chyba, że taki zespół zapewnił sobie awans poprzez zajęcie odpowiedniego miejsca w swojej lidze. Oznacza to, że Villarreal w środę grał o awans do Ligi Mistrzów. W lidze hiszpańskiej zajęli siódme miejsce, które daje prawo gry w Lidze Konferencji.

Natomiast Manchester United zajął w Premier League drugie miejsce, a więc dające prawo gry w Lidze Mistrzów. Zgodnie z zasadami kwalifikacji, w przypadku zwycięstwa Manchesteru United awans przypadłby trzeciej drużynie Ligue 1, czyli Monaco – zespołowi, który zajął miejsce dające udział w kwalifikacjach w najwyżej sklasyfikowanej lidze w rankingu UEFA spośród wszystkich, w których istnieją miejsca premiowane awansem do jednej z rund eliminacji. W środę francuski klub na dał znać na Twitterze, że trzyma kciuki za angielski zespół. "Lubimy żółty. Ale nie będziemy ukrywać, że wolimy czerwony. Szczególnie dziś wieczorem" - napisało Monaco.

Villarreal w Lidze Mistrzów. Będzie losowany z pierwszego koszyka

Nadal nie wiemy za to, jak będzie ostatecznie wyglądał podział na koszyki. Finał Ligi Europy dał kilka odpowiedzi. Ostatecznie po to trofeum po zaciętym meczu i niesamowitej serii rzutów karnych sięgnął Villarreal i to hiszpański zespół zagra w Lidze Mistrzów. Jako wygrany tych rozgrywek znajdzie się on w pierwszym koszyku. Manchester United znajdzie się za to w koszyku drugim.

Pozostaje jeszcze kwestia finału Ligi Mistrzów. W przypadku wygranej drużyny Pepa Guardioli do pierwszego koszyka trafi Zenit Sankt Petersburg (w przeciwnym wypadku może trafić do drugiego lub trzeciego koszyka). Jeżeli wygra Chelsea, to ona znajdzie się w pierwszym koszyku. W przypadku porażki znajdzie się w koszyku drugim.

W Lidze Mistrzów zagrają 32 drużyny. Mistrz Polski, Legia Warszawa, rozpocznie rywalizację o I rundy kwalifikacyjnej.

Koszyki w Lidze Mistrzów 2021/2022:

Koszyk 1: zwycięzca LM, Villarreal, Atletico Madryt, Manchester City, Bayern Monachium, Inter Mediolan, Lille, Sporting CP

Koszyk 2: Real Madryt, FC Barcelona, Juventus, PSG, Liverpool, Sevilla, Manchester United, x

Koszyk 3: Ajax, Szachtar Donieck*, RB Lipsk, Red Bull Salzburg*, Benfica Lizbona*, Atalanta Bergamo, x, x

Koszyk 4: x, Dynamo Kijów, Dinamo Zagrzeb*, Slavia Praga*, Olympiakos/FC Kopenhaga*, Club Brugge, AC Milan, Wolfsburg

* - zespoły walczące o awans do Ligi Mistrzów w eliminacjach