Real, Barcelona i Juventus wykluczone z Ligi Mistrzów? UEFA podjęła oficjalne kroki

Od początku powstania projektu Superligi, w który zaangażowane było 12 europejskich klubów, UEFA sprzeciwiała się nowym rozgrywkom, grożąc klubom wykluczeniem z rozgrywek krajowych i europejskich. Pomysł spotkał się z lawiną krytyki ze strony dziennikarzy, ekspertów i kibiców, na skutek czego kluby zaczęły wycofywać się jeden po drugim z Superligi. Obecnie przy projekcie zostały trzy kluby – Real Madryt, FC Barcelona i Juventus.

REKLAMA

Zobacz wideo Ponad 230 mln dla polskich klubów! "To jeden z najtrudniejszych sezonów w historii" [Studio Biznes]

UEFA ukarała już pozostałe kluby za próbę secesji. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Atletico Madryt, AC Milan i Inter Mediolan łącznie przekażą 15 milionów euro na rzecz futbolu młodzieżowego i amatorskiego. Ponadto utracą pięć procent przychodów uzyskanych z racji udziału w europejskich rozgrywkach. Zobowiązały się również zapłacić grzywnę w wysokości 100 milionów euro, gdyby znowu chciały wziąć udział w nieautoryzowanych rozgrywkach.

Piłkarz wicemistrza Urugwaju spędził w nocy pół godziny za oknem na 11. piętrze!

- Akceptując te zobowiązania i chęć naprawienia szkód powoduje, że UEFA chce zostawić ten rozdział za sobą i iść dalej będąc dobrej myśli – powiedział wtedy Alexander Ceferin, prezydent UEFA. Jak się okazuje, europejska centrala nie do końca zamknęła sprawę Superligi. Do ukarania zostały jeszcze trzy kluby, które nadal obstają za tym projektem. To Real Madryt, FC Barcelona i Juventus.

UEFA otworzyła postępowanie dyscyplinarne w sprawie "potencjalnego naruszenia ram prawnych". Zgodnie ze statutem UEFA, kluby mają zakaz gry w innych rozgrywkach ligowych lub międzyklubowych, znajdujących się poza jej kontrolą i bez jej zgody.

Aleksander Ceferin, prezydent UEFA, już wcześniej zapowiadał, że kluby, które pozostaną w Superlidze, nie będą mogły grać w Lidze Mistrzów. Wszelkie decyzje dotyczące wykluczenia Juventusu, Barcelony i Realu Madryt, muszą zostać jednak podjęte przez Komitet Dyscyplinarny UEFA. Pewne jest jednak, że w przypadku wykluczenia z Ligi Mistrzów, kluby odwołają się do Sądu Arbitrażowego ds. Sportu, co może znacznie wydłużyć wprowadzenia wykluczenia w życie.