Liga Mistrzów. Tak wygląda podział na koszyki w sezonie 2021/22

W eliminacjach o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów będą walczyć 32 zespoły. Ostatecznie w fazie grupowej tych rozgrywek znajdzie się sześć wyłonionych drużyn. AS Monaco może awansować do Ligi Mistrzów bez eliminacji, jeśli Ligę Europy wygra Manchester United. Zespół prowadzony przez Niko Kovaca zajął trzecie miejsce na koniec sezonu Ligue 1 z 78 punktami.

Liga Mistrzów. Znamy podział koszyków przed losowaniem fazy grupowej

26 i 29 maja odbędzie się odpowiednio finał Ligi Europy oraz Ligi Mistrzów. Zwycięzcy tych rozgrywek znajdą się w pierwszym koszyku. Manchester City jako mistrz Anglii jest już pewny znalezienia się w nim, dlatego w przypadku wygranej drużyny Pepa Guardioli do pierwszego koszyka trafi Zenit Sankt Petersburg (w przeciwnym wypadku może trafić do drugiego lub trzeciego koszyka). Zwycięstwo Manchesteru United sprawi, że w jednym z koszyków Ligi Mistrzów znajdzie się AS Monaco.

Zakładając scenariusz, że finały europejskich pucharów wygrywa Manchester City oraz Villarreal, to do drugiego koszyka wpadną Manchester United oraz Chelsea. W przypadku odwrotnych rezultatów w drugim koszyku znajdzie się FC Porto oraz Borussia Dortmund, które zapewniły sobie awans do Ligi Mistrzów w zmaganiach w rodzimych ligach.

Dzięki zdobyciu mistrzostwa Turcji Besiktas weźmie udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyna dowodzona przez Sergena Yalcina może trafić do trzeciego lub czwartego koszyka. W play-offach rozstawiona jest Benfica, Szachtar Donieck, Slavia Praga, Dinamo Zagrzeb oraz Red Bull Salzburg. Pierwsze trzy zespoły w przypadku wygranej mogą znaleźć się w trzecim koszyku, natomiast Dinamo i Red Bull – w czwartym.

Koszyki w Lidze Mistrzów 2021/2022:

Koszyk 1: zwycięzca LM, zwycięzca LE, Atletico Madryt, Manchester City, Bayern Monachium, Inter Mediolan, Lille, Sporting CP

Koszyk 2: Real Madryt, FC Barcelona, Juventus, PSG, Liverpool, Sevilla, x, x

Koszyk 3: Ajax, Szachtar Donieck*, RB Lipsk, Red Bull Salzburg*, Benfica Lizbona*, Atalanta Bergamo, x, x

Koszyk 4: x, Dynamo Kijów, Dinamo Zagrzeb*, Slavia Praga*, Olympiakos/FC Kopenhaga*, Club Brugge, AC Milan, Wolfsburg

* - zespoły walczące o awans do Ligi Mistrzów w eliminacjach