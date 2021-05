Znakomita wiadomość dla Legii Warszawa w el. LM! Zdecydował gol w 90. minucie

"W Azerbejdżanie wieczorem przed nami mecz na szczycie tamtejszej ligi, który zadecyduje o tytule. Jeśli mistrzem zostanie Karabach, któremu do tytułu wystarczy remis (ranking 21,000), to Legia rozstawienia nadal nie będzie pewna. Jeśli jednak mistrzem będzie Neftczi Baku (5,000), to Legia na tym skorzysta i na wakacje pojedzie z przekonaniem, że nikt jej już w tabeli rozstawień nie wyprzedzi" - pisał w środę Kacper Sosnowski.

Ten warunek został spełniony w niezwykle dramatycznych okolicznościach. Wszystko wskazywało na to, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem, który oznaczałby mistrzostwo prowadzącego w tabeli Karabachu Agdam. To właśnie goście mieli delikatną przewagę, podczas gdy Neftczi miało problem z oddaniem jakiegokolwiek strzału na bramkę rywala.

W 90. minucie pierwsze celne uderzenie na bramkę Karabachu przyniosło jednak zwycięskiego gola Ahmeda Ahmedova. Gola na wagę tytułu mistrza Azerbejdżanu dla Neftczi Baku oraz pewnego rozstawienia w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów dla Legii Warszawa.

Legia Warszawa będzie jednym z 10 rozstawionych zespołów

Już tylko dziewięć drużyn może bowiem mieć większy współczynnik od mistrza Polski w tej fazie rozgrywek (Dinamo Zagrzeb, Slavia Praga, Olympiakos Pireus, Young Boys Berno, Crvena Zvezda Belgrad, Łudogorec Razgrad, Malmö FF, CFR Cluj oraz ewentualnie Maccabi Tel Awiw), a rozstawionych zespołów będzie dziesięć.

Wśród potencjalnych rywali Legii znajdują się m.in. Ferencvaros (Węgry), Szkendija Tetowo (Macedonia Północna), Slovan Bratysława (Słowacja), Dinamo Tbilisi (Gruzja), Żalgris Wilno (Litwa) czy Omonia (Cypr) - zakładając, że przejdą pierwszą rundę eliminacyjną.

To sprawia, że Legia Warszawa będzie rozstawiona w I i II rundzie eliminacji. W przypadku awansu do III rundy mistrz Polski będzie musiał się już liczyć, że zmierzy się z wyżej notowanym rywalem.