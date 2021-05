Absurdalny początek finału Ligi Mistrzyń. Taki samobój już w 35 sekundzie [WIDEO]

Piłkarki FC Barcelony zdobyły Ligę Mistrzów w sezonie 2020/2021, wygrywając z Chelsea aż 4:0. Zawodniczki, które zdobyły trofeum zapisały się na stałe w historii hiszpańskiej piłki. Jeszcze nigdy żadnej żeńskiej drużynie z Hiszpanii nie udało się sięgnąć po to trofeum. Dwa lata temu w Budapeszcie przegrała finał z najbardziej utytułowaną drużyną rozgrywek Olympique Lyonem. Francuzki wygrały pięć ostatnich edycji, ale w tegorocznej odpadły z PSG.

Kuriozalna bramka w żeńskim finale Ligi Mistrzów! Zamieszanie w polu karnym i bramka samobójcza

FC Barcelona już od pierwszych sekund ruszyła do ofensywy, co choć niezamierzenie, ale przyniosło rezultaty. Przypadkowa sekwencja uderzeń rozpoczęła się w 25 sekundzie po strzale na bramkę Ann-Katrin Berger (Chelsea). Piłka odbiła się jednak od poprzeczki, trafiła do Caroline Hansen, która w pierwszym kontakcie zagrała piłkę w pole karne, ta odbiła się jeszcze od dwóch zawodniczek Barcelony, a następnie przy próbie wybicia przez piłkarki Chelsea odbiła się od nogi Melanie Leupolz i wpadła do bramki Berger. Całość trwała blisko 10 sekund.

Barcelona powiększyła swoje prowadzenie po 15 minutach. Pozostałe gole również padły w pierwszej połowie meczu. Zdobywczyniami bramek w finale Ligi Mistrzów były: Alexia Putellas Segura, Carolina Hansen, Aitana Bonmati. Warto dodać, że piłkarki jeszcze lepiej radzą sobie w lidze hiszpańskiej. Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu zapewniły sobie tytuł. Mają imponujący bilans - komplet 26 zwycięstw i bilans bramkowy: 128:5!