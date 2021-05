Oficjalnie: Finał Ligi Mistrzów przeniesiony! 20 tysięcy widzów na stadionie

Stało się to, co stać się musiało: UEFA oficjalnie poinformowała o przeniesieniu finału Ligi Mistrzów ze Stambułu do Porto. Na mecz Manchesteru City z Chelsea mają wejść grupy sześciu tysięcy kibiców obu klubów.

Fot. Daniel Cole / AP