Oficjalnie: UEFA zaczęła działać! Real Madryt, Barcelona i Juventus zagrożone

Od początku powstania projektu Superligi, w który zaangażowane było 12 europejskich klubów, UEFA sprzeciwiała się nowym rozgrywkom, grożąc klubom wykluczeniem z rozgrywek krajowych i europejskich. Pomysł spotkał się z lawiną krytyki ze strony dziennikarzy, ekspertów i kibiców, na skutek czego kluby zaczęły wycofywać się jeden po drugim z Superligi. Obecnie przy projekcie zostały trzy kluby – Real Madryt, FC Barcelona i Juventus.

UEFA ukarała już pozostałe kluby za próbę secesji. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Atletico Madryt, AC Milan i Inter Mediolan łącznie przekażą 15 milionów euro na rzecz futbolu młodzieżowego i amatorskiego. Ponadto utracą pięć procent przychodów uzyskanych z racji udziału w europejskich rozgrywkach. Zobowiązały się również zapłacić grzywnę w wysokości 100 milionów euro, gdyby znowu chciały wziąć udział w nieautoryzowanych rozgrywkach.

- Akceptując te zobowiązania i chęć naprawienia szkód powoduje, że UEFA chce zostawić ten rozdział za sobą i iść dalej będąc dobrej myśli – powiedział wtedy Alexander Ceferin, prezydent UEFA. Jak się okazuje, europejska centrala nie do końca zamknęła sprawę Superligi. Do ukarania zostały jeszcze trzy kluby, które nadal obstają za tym projektem. To Real Madryt, FC Barcelona i Juventus.

UEFA ukarze kluby z Superligi? Możliwe wykluczenie w pucharów

UEFA oficjalnie poinformowała o wszczęciu postępowania wobec tych klubów. "Zgodnie z Artykułem 31 (4) Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA, Inspektorzy ds. Etyki i Dyscypliny UEFA zostali wyznaczeni do przeprowadzenia dochodzenia dyscyplinarnego w sprawie potencjalnego naruszenia ram prawnych UEFA przez Real Madryt, FC Barcelona i Juventus w związku z tak zwanym projektem Superligi. Dalsze informacje w tej sprawie zostaną udostępnione w odpowiednim czasie" – czytamy na stronie organizacji.

Na razie nie wiadomo, jakie sankcje grożą tym klubom. Mówi się o karze finansowej i wykluczeniu z rozgrywek europejskich na dwa lata. Kilka dni temu kluby wydały oświadczenie, w którym przekonują, że presja i groźby kierowane pod adresem klubów, aby te opuściły Superligę, są "niemożliwe do tolerowania zgodnie z prawem i decyzjami Trybunałów, które wskazują UEFA, żeby bezpośrednio lub przez swoje dodatkowe organizacje nie podejmować działań prawnych wobec tej inicjatywy w trakcie, gdy toczą się postępowania sądowe".

