W końcu przełamanie! Timo Werner nie mógł się pomylić! [WIDEO]

Od samego początku spotkania na Stamford Bridge żadna z drużyn nie zarysowała wyraźnej przewagi. Goście ze stolicy Hiszpanii głównie próbowali zagrażać bramce Edouarda Mendy'ego strzałami z dystansu, natomiast The Blues liczyli na szybkie kontry z udziałem ofensywnego trio Mason Mount - Timo Werner - Kai Havertz.

Nieuznana bramka Timo Wernera

Podopieczni Thomasa Tuchela weszli w to spotkanie nastawieni wyjątkowo agresywnie. W trakcie pierwszego kwadransa pięciokrotnie fauli przeciwników, a po jednym z przewinień arbiter Daniele Orsato ukarał żółtą kartką Jorginho.

Mało brakowało, a do prowadzenia Chelsea doszłoby już w 18. minucie. Wówczas po podaniu od Bena Chilwella drogę do siatki znalazł Timo Werner. Jak się jednak okazało, Niemiec był na pozycji spalonej i arbiter liniowy słusznie podniósł chorągiewkę.

Szybka kontra i gol Wernera

W 26. minucie silnym i precyzyjnym strzałem sprzed pola karnego popisał się Karim Benzema, jednak kapitalną interwencją wykazał się Edouard Mendy. Odpowiedź gospodarzy po dwóch minutach była zabójcza. Świetnym rajdem popisał się N'Golo Kante, po czym dograł do Kaia Havertza. Ten z kolei przerzucił piłkę nad bramkarzem Królewskich. Ta odbiła się od poprzeczki i spadła pod nogi Timo Wernera, któremu nie pozostało nic innego, jak wbić ją do pustej bramki.

Gdy spotkanie zakończyło się zwycięstwem Chelsea 1:0, awans do finału wywalczyłaby właśnie drużyna ze stolicy Anglii. Real Madryt przy takim rezultacie potrzebuje jednego gola, aby doprowadzić do dogrywki i dwóch, aby bezpośrednio awansować do finału.

Mecz Chelsea z Realem Madryt jeszcze trwa. Po pierwszej połowie londyńczycy prowadzą 1:0. Spotkanie można oglądać w Polsat Sport Premium 1. i TVP 1, a także Ipla.tv oraz na stronie sport.tvp.pl. Relacja tekstowa z meczu jest dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.