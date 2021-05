Mbappe na ławce! Są składy na wielki rewanż w półfinale Ligi Mistrzów

W środę PSG przegrało z Manchesterem City 1:2 w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów. Chociaż gospodarze prowadzili do przerwy po golu Marquinhosa, to w drugiej połowie o zwycięstwie Anglików zdecydowały bramki Kevina De Bruyne i Riyada Mahreza.

REKLAMA

Zobacz wideo Oni mogą zastąpić Messiego i Ronaldo! Ta zmiana dzieje się na naszych oczach

We wtorek mistrzów Francji czeka bardzo trudne zadanie, by awansować do finału Ligi Mistrzów. To zadanie tym trudniejsze, że do końca nie wiadomo było, czy w Manchesterze zagra Kylian Mbappe. Jeden z liderów PSG doznał kontuzji łydki, przez co opuścił sobotni, ligowy mecz z Lens (2:1).

Transfer Lewandowskiego?! Fjortoft ma plan. Falk: Interesujące

Mbappe na ławce

Chociaż Mauricio Pochettino zabrał Mbappe do Manchesteru i jeszcze w poniedziałek wierzył, że piłkarz będzie w stanie zagrać przeciwko drużynie Pepa Guardioli, to już teraz wiemy, że Francuz mecz zacznie tylko na ławce rezerwowych. W porównaniu do pierwszego spotkania miejsce Mbappe zajmie Mauro Icardi.

Dla mistrzów Francji to potężne osłabienie. W tym sezonie Mbappe rozegrał 43 mecze, w których strzelił 37 goli i zanotował 10 asyst. Mbappe był bohaterem ostatnich, wyjazdowych meczów PSG w Lidze Mistrzów przeciwko FC Barcelonie i Bayernowi Monachium. W pierwszym Francuz zdobył hat-tricka, w drugim strzelił dwa gole.

"Banda gnoi". Canal+ ujawnił nagranie. "To było nienormalne"

Skład PSG: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Verratti, Paredes, Herrera - Neymar, Icardi, Di Maria.

Skład Manchesteru City: Ederson - Walker, Dias, Stones, Zinchenko - Guendogan, De Bruyne, Fernandinho - Mahrez, Silva, Foden.