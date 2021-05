Walka o finał Ligi Mistrzów. Manchester City - PSG. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [TRANSMISJA]

W pierwszym meczu półfinałowym pomiędzy PSGManchesterem City rozgrywanym na Parc des Princes w Paryżu górą byli goście. Drużyna Pepa Guardioli potrafiła odmienić losy spotkania i wygrała ostatecznie 2:1. Od samego początku spotkania to jednak gospodarze przeważali i to oni jako pierwsi zdobyli bramkę. Po kwadransie gry Angel Di Maria posłał świetne dośrodkowanie z rzutu rożnego, z którego skorzystał Marquinhos umieszczając piłkę w siatce głową. Do przerwy nic nie wskazywało na korzystny wynik dla City. W drugiej połowie jednak PSG obniżyło loty i dało sobie strzelić absurdalną bramkę po dośrodkowaniu Kevina De Bruyne. Chwilę później podopiecznych Mauricio Pochettino dobił Riyad Mahrez, który wykorzystał dziurę w murze i pokonał Keylora Navasa. Wynik meczu się nie zmienił i to Anglicy są bliżej awansu do finału.

Wielkie osłabienie PSG w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów?

Manchesterowi City nie udało się przypieczętować w weekend mistrzostwa Anglii, ponieważ nie odbył się mecz pomiędzy Manchesterem United a Liverpoolem, który mógł to ostatecznie rozstrzygnąć. Podopieczni Pepa Guardioli w mocno zmienionym składzie zrobili jednak swoje i pokonali 2:0 Crystal Palace. Hiszpański szkoleniowiec dał odpocząć większości zawodników, którzy grali w pierwszym meczu z PSG. W pierwszym składzie zobaczyliśmy tylko trójkę, która rozpoczęła środowy mecz - Edersona, Cancelo i Rodriego. Dzięki temu udało się uniknąć urazów i wszystko wskazuje na to, że City przystąpi do rewanżu w pełnym składzie. - Koncentrujemy się tylko na tym, co musimy zrobić. Wiemy, że mogą zmieniać formacje, ich menadżer jest sprytny, potrafi zrobić coś, czego się nie spodziewamy. Spróbujemy skupić się na naszej grze. Znamy chęć dotarcia do finału, bo nigdy wcześniej tego nie zrobiliśmy, więc skupiamy się na sobie. Trzymamy się razem i cierpimy razem, spróbujemy narzucić naszą grę i wygrać - mówił Guardiola na przedmeczowej konferencji prasowej.

PSG zdecydowanie nie ma tak komfortowej sytuacji w lidze jak Manchester City. Paryżanie wygrali co prawda w weekend 2:1 w ważnym spotkaniu z RC Lens, ale nie udało im się zająć fotelu lidera Ligue 1. Ich rywal w walce o mistrzostwo, czyli Lille także wygrało swój mecz i utrzymało 1. miejsce. Drużyna Mauricio Pochettino będzie musiała we wtorkowym meczu z City rzucić się do ataku, ponieważ żeby myśleć o awansie musi strzelić przynajmniej dwie bramki. Może to być tym trudniejsze, że nie wiadomo czy zdrowie pozwoli zagrać najlepszemu strzelcowi w zespole - Kylianowi Mbappe. Francuz doznał kontuzji prawej łydki, przez co zabrakło go już w meczu z Lens. Wiadomo jednak, że napastnik poleciał z drużyną do Manchesteru, co może dawać kibicom nadzieję, że zobaczymy go jednak na boisku. - Musimy obserwować Kyliana, dzisiaj rozpocznie indywidualną sesję treningową i zobaczymy, czy będzie w drużynie. Potrzebny jest jeszcze jeden dzień i zobaczymy jutro - mówił Pochettino w poniedziałek na konferencji prasowej.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Manchester City - PSG?

Spotkanie Manchesteru City z Paris Saint-Germain rozpocznie się we wtorek 4 maja o godzinie 21:00. Transmisja tego meczu będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport Premium 1 oraz za pośrednictwem aplikacji Ipla.TV. Relacja na żywo będzie dostępna na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.