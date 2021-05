Wielkie osłabienie defensywy Realu przed półfinałem LM z Chelsea. 58. absencja w sezonie!

W pierwszym meczu w Madrycie (1:1 z Chelsea) Varane zagrał całe spotkanie i został ukarany żółtą kartką. W weekend francuski stoper wystąpił tylko 45 minut w ligowym meczu Realu z Osasuną, ponieważ nabawił się kontuzji. Po przerwie zmienił go Nacho.

Varane wypada z gry. "Zdiagnozowano uraz mięśnia przywodziciela"

Real wydał komunikat, w którym poinformował, że Varane doznał urazu. Oznacza to, że nie będzie możliwy jego występ w rewanżu z Chelsea (5 maja g. 21:00). "Po testach przeprowadzonych dzisiaj na Raphaelu Varane przez lekarzy Realu Madryt, zdiagnozowano u piłkarza uraz mięśnia przywodziciela prawej nogi. Kontuzja jest pod obserwacją" - przekazał klub za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.

Hiszpanie spekulują, że Francuz nie będzie zdolny do gry przynajmniej przez półtora tygodnia. Jeżeli rzeczywiście tak się stanie, to zabraknie go nie tylko w meczu z Chelsea, ale również w kluczowym dla układu tabeli hicie LaLiga z Sevillą (9 maja) oraz być może w kolejnym ligowym meczu przeciwko Granadzie.

Z obozu klubu napłynęły również pomyślne informacje. Do treningów wrócili inni kontuzjowani w ostatnim czasie obrońcy - Sergio Ramos i Ferlan Mendy, którzy znajdą się w kadrze na rewanż z Chelsea. Oprócz Varane'a kontuzjowani z linii defensywnej są również Dani Carvajal i Lucas Vazquez. Uraz francuskiego stopera oznacza, że jest to już 58. raz, gdy w obecnym sezonie z kadry Realu wypada jakiś zawodnik z powodu kontuzji lub zakażenia koronawirusem!

"Żaden klub w Europie nie miał w sezonie 2020/21 tylu problemów zdrowotnych co Real. [...] Jak przyznawał Zidane, jego zespół jest na granicy wyczerpania fizycznego. W związku z falą kontuzji trener musiał grać praktycznie tym samym składem, co - biorąc pod uwagę dość wiekową kadrę - odbiło się na zdrowiu zawodników. [...] W tym sezonie nie zagrają już dwaj podstawowi prawi obrońcy: Carvajal i Lucas Vazquez. Alternatywą, szczególnie w przypadku nadchodzącego wielkimi krokami powrotu Sergio Ramosa, może być Nacho, choć nie wiadomo, czy jego Zidane nie zdecyduje się przesunąć na lewą flankę. Ferland Mendy może nie zdążyć wykurować się do środy, a Marcelo może w ogóle nie polecieć do Londynu, bo we wtorek ma być w lokalnej komisji wyborczej. W odwodzie Zizou pozostaje jeszcze Fede Valverde, który ostatnio był zakażony koronawirusem. Urugwajczyk czeka na drugi negatywny wynik testu, by móc polecieć z drużyną do Anglii" - napisał Jakub Kręcidło w swoim tekście.

Raphael Varane dołączył do Realu Madryt w 2011 roku za 10 mln euro z francuskiego Lens. W obecnym sezonie Varane zagrał dla Realu w 40 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich dwa gole. W 2018 roku z reprezentacją Francji zdobył mistrzostwo świata na Mundialu w Rosji.