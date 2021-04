Marcelo jednak zagra w Londynie? Real ma plan awaryjny

Real Madryt wciąż walczy o to, aby Marcelo został zwolniony z obowiązku obecności w komisji wyborczej w trakcie wyborów samorządowych w Madrycie, ale szanse na to są coraz mniejsze. Już nawet trener Zinedine Zidane przyznaje, że jego obrońca prawdopodobnie nie będzie mógł polecieć z drużyną we wtorek do Londynu, gdzie w środę na Stamford Bridge dojdzie do rewanżowego półfinału Ligi Mistrzów z Chelsea. W pierwszym meczu w Hiszpanii padł remis 1:1, więc kwestia awansu do finału w Stambule pozostaje otwarta.

Zobacz wideo "Courtois utrzymał Real przy życiu. Bardzo trudne zadanie w rewanżu"

- Jest jak jest, Marcelo spełni swój obowiązek, ale w środę będzie z nami - mówił Zinedine Zidane. Marcelo został wylosowany jako "rezerwowy" w jednej z komisji wyborczych, ale ten status oznacza, że we wtorek o godzinie 8:00 będzie musiał się w niej stawić, aby podpisać protokół i w razie czego zastąpić nieobecnego członka komisji.

To też sprawia, że Brazylijczyk nie zostanie uwzględniony przez protokół UEFA związany z pandemią koronawirusa. Przez to jedynym wyjściem Realu na to, aby Marcelo był do dyspozycji Zidane'a, jest przetransportowanie go do Londynu prywatnym samolotem. Wszystko wskazuje, że właśnie taki plan zostanie wprowadzony w życie, o ile nie okaże się, że odwołanie Realu przyniesie skutek i w ostatniej chwili doświadczony obrońca zostanie zwolniony z "obywatelskiego obowiązku".

Mecz rewanżowy półfinału Ligi Mistrzów Chelsea - Real Madryt zostanie rozegrany w środę 5 maja o godzinie 21:00. Relacja na żywo w Sport.pl.