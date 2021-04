Wielkie osłabienie PSG w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów?

Kylian Mbappe urazu nabawił się podczas pierwszego starcia w Paryżu, które gospodarze przegrali 1:2 (1:0). 22-letni napastnik nie będzie mógł wystąpić w sobotnim, pojedynku ligowym u siebie z Lens. A to też ważne starcie dla PSG, bo zajmuje drugie miejsce w tabeli i nie może pozwolić sobie na stratę punktów. Ma bowiem punkt straty do prowadzącego Lille.

Mbappe narzeka na uraz łydki

- Kylian czuje dyskomfort w prawej łydce. Mamy jednak nadzieję, że nie jest to nic poważnego i wkrótce będzie mógł wrócić do gry. Jest dla nas bardzo ważnym zawodnikiem - powiedział Mauricio Pochettino, trener PSG.

Absencja Mbappe w rewanżu z Manchesterem City (środa, godz. 21) to byłoby olbrzymie osłabienie drużyny PSG. W jego miejsce zagrałby zapewne włoski skrzydłowy Moisse Kean. Ewentualnie Pochettino mógłby postawić też na Mauro Icardiego lub Juliana Draxlera.

Trener Pochettino skomentował również przyszłość swojej gwiazdy. - Ma jeszcze rok ważny kontrakt [do 30 czerwca 2022 roku - red.] i robimy wszystko, co w naszej mocy, by pozostał w PSG przez wiele lat. Wiem, że Kylian jest tutaj szczęśliwy - dodał Argentyńczyk.

Mbappe w tym sezonie w barwach PSG zagrał w 43 meczach. Strzelił 37 bramek i miał dziesięć asyst. W pierwszym półfinale spisał się jednak słabo. Nie oddał ani jednego strzału na bramkę Edersona.