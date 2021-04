Giroud i Courtois o pudle Timo Wernera. Kamera wszystko nagrała [WIDEO]

Pierwsze półfinałowe starcie Chelsea z Realem zakończyło się remisem 1:1. Chelsea prowadziła już w 14. minucie za sprawą Christiana Pulisica. Kwadrans później wyrównał Karim Benzema. Bliżej zwycięstwa byli jednak goście z Londynu. Zawiodła ich jednak skuteczność.

Liga Mistrzów. Real Madryt remisuje z Chelsea. Kiedy rewanż? Kto jest w korzystniejszej sytuacji?

Timo Wernera

Ekipa Thomasa Tuchela mogła prowadzić już w 10. minucie, ale szanse zmarnował Timo Werner. Niemiec spudłował jednak z kilku metrów. Sytuacja wydawała się banalnie prosta, bo obok Wernera nie było choćby jednego rywala. Jego lekki strzał w środek bramki wybronił jednak Thibaut Courtois.

To nie pierwsza sytuacja w tym sezonie, gdy napastnik Chelsea razi nieskutecznością. W mediach społecznościowych można spotkać się z wieloma słowami krytyki w jego stronę. Niemiec stał się również bohaterem wielu memów.

Giroud i Courtois skomentowali pudło Wernera

Pudło z 10. minuty starcia przeciwko Realowi Madryt również nie obeszło się bez echa. Poza kibicami i dziennikarzami, o sytuacji tej dyskutowali również sami piłkarze, co zostało zarejestrowane przez kamery telewizyjne.

W przerwie spotkania Olivier Giroud i Thibaut Courtois ucięli krótką pogawędkę. - Co za interwencja przy strzale Timo! Pffff - zagadał francuski napastnik. - Wszystko, co zrobiłem, to postawiłem nogę w ten sposób - odparł Belg, uśmiechając się przy tym.

- Zmarnował wielką szansę z West Hamem, teraz zrobił to też tutaj. To nie pomaga, ale nie będziemy też ciągle tego żałować czy płakać z tego powodu. Tak po prostu jest. Werner jest zły, rozczarowany. Jutro ma dzień wolny, ale kolejnego musi podnieść głowę i pracować - powiedział po meczu Thomas Tuchel.

Po remisie 1:1 w pierwszym półfinałowym spotkaniu Ligi Mistrzów, w rewanżu w nieco lepszej sytuacji jest Chelsea. Pojedynek na Stamford Bridge odbędzie się w środę, 5 maja.