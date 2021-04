Neymar napisał, ile procent szans ma PSG na wielki finał Ligi Mistrzów

Mecz Paris Saint-Germain z Manchesterem City miał niespodziewany przebieg. Do przerwy to paryżanie byli zdecydowanie lepszą drużyną i wydawało się, że ich jednobramkowe prowadzenie to najniższy wymiar kary. Ale w drugiej odsłonie obraz gry zdecydowanie się zmienił. Anglicy zdobyli dwie bramki po błędach defensorów gospodarzy i to oni są dziś bliżej awansu do finału w Stambule.

Neymar skomentował porażkę Paris Saint-Germain z Manchesterem City

Dwie twarze pokazał też Neymar. W pierwszej połowie był jednym z najlepszych na boisku, w drugiej zgasł, tak jak cała drużyna. Piłkarz na Twitterze napisał, że ma jednak nadzieję na odrobienie strat.

"Przegraliśmy bitwę, ale wojna trwa" – napisał. "Wierzę w mój zespół i w to, że możemy być lepsi, niż byliśmy w środę. Do przodu, PSG! 1 proc. szans, 99 proc. wiary" – czytamy we wpisie brazylijskiego geniusza.

Rewanżowe spotkanie Manchester City - PSG odbędzie się we wtorek 4 maja. Dzień później poznamy drugiego finalistę, gdy w Londynie Chelsea podejmie Real Madryt (1:1). Finał odbędzie się 29 maja w Stambule.