Co musi zrobić PSG, by znaleźć się w finale Ligi Mistrzów? City w wymarzonej sytuacji

W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów we wtorek Real Madryt zremisował z Chelsea 1:1 na Estadio Alfredo Di Stefano. W środę rozpoczął się drugi dwumecz pomiędzy PSG a Manchesterem City. Podopieczni Pepa Guardioli w niezwykłych okolicznościach wygrali spotkanie wyjazdowe na Parc des Princes 2:1 po bramkach Kevina De Bruyne i Riyada Mahreza. Dla paryżan trafił Marquinhos.

Piłkarz PSG oszalał! "Dwa karne i piłka dla Manchesteru City"

Spotkanie miało bardzo zróżnicowany przebieg. Bardzo dobrze grę rozpoczęli gospodarze, którzy zdominowali drużynę City i stwarzali dużo akcji pod bramką Edersona. Jedną z nich wykorzystał po kwadransie gry kapitan PSG, Marquinhos, który pokonał bramkarza gości uderzeniem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Angela Di Marii. Zespół Mauricio Pochettino był zdecydowanie konkretniejszy przez całą pierwszą połowę, ale nie udało im się podwyższyć prowadzenia. Nic nie wskazywało na to, aby spotkanie miało się skończyć zwycięstwem gości. W drugiej połowie jednak Francuzi mocno spuścili z tonu i dali dojść do głosu drużynie Guardioli. W 64. minucie kuriozalną bramkę zdobył Kevin De Bruyne i podcięła ona mocno skrzydła gospodarzom. Niewiele ponad kwadrans później dobił ich Riyad Mahrez trafieniem z rzutu wolnego. Na domiar złego dla paryżan w 77. minucie z czerwoną kartką boisko opuścił Idrissa Gueye po bardzo ostrym faulu na Guendoganie. Pomimo gry w przewadze Manchester City nie potrafił podwyższyć prowadzenia i spotkanie zakończyło się ich zwycięstwem 2:1.

Liga Mistrzów. Jakie wyniki premiują dane zespoły do awansu do finału?

Po pierwszym spotkaniu półfinałowym w zdecydowanie lepszej sytuacji jest Manchester City. Podopieczni Pepa Guardioli nie tylko mają na swoim koncie zwycięstwo, ale także dwie bramki zdobyte na wyjeździe. Drugie spotkanie odbędzie się w Manchesterze na Etihad Stadium i PSG do awansu nie wystarczy 1:0. Paryżanie będą musieli wygrać różnicą przynajmniej dwóch bramek. W grze utrzyma ich także zwycięstwo 2:1, co doprowadzi do dogrywki. Każdy inny wynik da awans City.

Liga Mistrzów. Kiedy odbędzie się rewanż Manchester City - PSG?

Spotkanie rewanżowe między Manchesterem City, a PSG w półfinale Ligi Mistrzów odbędzie się 4 maja 2021 roku o godzinie 21:00 na Etihad Stadium w Manchesterze. Relacja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.