Znamy składy na hit Ligi Mistrzów! PSG kontra Manchester City

PSG po raz ostatni grało z Manchesterem City w Lidze Mistrzów w ćwierćfinale edycji 2015/16. Lepsi okazali się Anglicy, którzy awansowali po remisie 2:2 i zwycięstwie 1:0. W porównaniu do ćwierćfinałów z Bayernem (3:2 i 0:1) do ekipy mistrzów Francji wraca m.in. Marco Verratti. Za to w ekipie Pepa Guardioli zabraknie klasycznego napastnika, a rolami będą wymieniać się piłkarze z ofensywnej trójki: czyli Riyah Mahrez, Bernardo Silva oraz Phil Foden.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz ujawnił, kto jest na szczycie jego listy życzeń. „Nikt poważnie nas nie traktuje”

Składy PSG i Manchesteru City na półfinał Ligi Mistrzów:

PSG: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Paredes, Gueye - Di Maria, Verratti, Neymar - Mbappe.

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - Rodri, Guendogan, De Bruyne - Mahrez, Bernardo Silva, Foden.

W pierwszym półfinale Real Madryt zremisował u siebie 1:1 z Chelsea po golach Karima Benzemy i Christiana Pulisicia. Rewanż za tydzień w środę. Finał Ligi Mistrzów odbędzie się 29 maja w Stambule.

Geopolityczna wojna w półfinale Ligi Mistrzów. "Sportowe piractwo wszech czasów"

Choć kryzys dyplomatyczny zakończył się w styczniu, to relacje między Emiratami inwestującymi w Manchester City a pompującym petrodolary w PSG Katarem wciąż są napięte. Świat sportu już te spięcia odczuł. Teraz walka przenosi się na murawę - pisze w swoim tekście Kacper Sosnowski >>