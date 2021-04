Liga Mistrzów. Real Madryt remisuje z Chelsea. Kiedy rewanż? Kto jest w korzystniejszej sytuacji?

We wtorek rozpoczął się pierwszy dwumecz w półfinale Ligi Mistrzów między Realem Madryt a Chelsea. Thomas Tuchel jest szczególnie niewygodnym rywalem dla Zinedine’a Zidane’a. Do tej pory drużyny prowadzone przez Niemca trzykrotnie remisowały z Realem Madryt i raz wygrywały (3:0 w roli trenera PSG w sezonie 2019/2020).

Pierwszą bramkę, konkretnie w 14. minucie meczu, zdobył Christian Pulisić. Amerykanin wcześniej minął obrońców oraz bramkarza Realu Madryt. Asystę przy golu zanotował Antonio Rudiger, który wcześniej dostrzegł Pulisicia i zagrał do niego długą piłkę z kilkudziesięciu metrów. 15 minut później Marcelo dośrodkował piłkę w pole karne, a futbolówkę do Benzemy zgrał Casemiro. Francuz przyjął ją i uderzył pod poprzeczkę, nie dając szans Edouardowi Mendy’emu. Wynik w drugiej połowie ostatecznie nie uległ zmianie.

Liga Mistrzów. Jakie wyniki premiują dane zespoły do awansu do finału?

Remis w pierwszym meczu na Estadio Alfredo Di Stefano sprawia, że Real Madryt jest w znacznie lepszej sytuacji od swojego przeciwnika. Do awansu do finału Ligi Mistrzów wystarczy mu jakakolwiek wygrana na Stamford Bridge (m.in. 1:0, 2:1, 3:2 czy 4:3) lub wyższy remis bramkowy, niż 1:1 (np. 2:2, 3:3 lub 4:4).

Aby Chelsea mogła awansować do finału Ligi Mistrzów, musi wygrać lub bezbramkowo zremisować w spotkaniu w Londynie. Tylko taki scenariusz sprawi, że drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela awansuje do finału europejskich pucharów, który odbędzie się 29 maja na stadionie Ataturk w Stambule. W przypadku remisu 1:1 na Stamford Bridge zostanie rozegrana dogrywka.

Liga Mistrzów. Kiedy odbędzie się rewanż Chelsea – Real Madryt?

Spotkanie rewanżowe między Realem Madryt, a Chelsea w półfinale Ligi Mistrzów odbędzie się 5 maja 2021 roku o godzinie 21:00 w Londynie. Relacja na żywo z tego spotkania będzie dostępna na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.