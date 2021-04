"SuperKarim znów trafia". Real Madryt pozostaje w grze o awans

We wtorek rozpoczął się pierwszy dwumecz w półfinale Ligi Mistrzów między Realem Madryt, a Chelsea. Thomas Tuchel jest szczególnie niewygodnym rywalem dla Zinedine’a Zidane’a. Do tej pory drużyny prowadzone przez Niemca trzykrotnie remisowały z Realem Madryt i raz wygrywały (3:0 w roli trenera PSG w sezonie 2019/2020).

Real odpowiada golem Benzemy na trafienie Pulisicia i pozostaje w grze o awans

Początek spotkania Realu Madryt z Chelsea wskazywał na drużynę gości, która dyktowała tempo gry i tworzyła sytuacje pod bramką strzeżoną przez Thibauta Courtoisa. Dwie bardzo dobre okazje miał Timo Werner, natomiast zostały one zmarnowane. W 14. minucie Antonio Rudiger dostrzegł wybiegającego Christiana Pulisicia i zagrał w jego stronę. Amerykanin zaczął dryblować w polu karnym, a gdy minął bramkarza, posłał piłkę do siatki.

Po stracie gola do głosu zaczął dochodzić Real Madryt, a jedną bardzo dobrą sytuację miał Karim Benzema. Francuz posłał jednak piłkę nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Edouarda Mendy’ego. W 29. minucie Toni Kroos egzekwował futbolówkę z rzutu rożnego i podał do Luki Modricia. Ten dostrzegł Marcelo, który dośrodkował piłkę w pole karne. Do środka zgrał ją Casemiro, a Karim Benzema po przyjęciu uderzył pod poprzeczkę i nie dał szans Mendy’emu na skuteczną interwencję.

Relację z drugiej połowy spotkania między Realem Madryt, a Chelsea będzie można czytać na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.