Zidane i Tuchel podali skład na półfinał Ligi Mistrzów

Z trójką obrońców w fazie ataku i piątką w fazie obrony. Na takie ustawienie zdecydował się Zinedine Zidane. - Chelsea to kompletna drużyna, dlatego nie sądzę, że zamknie się na własnej połowie i tylko będzie dobrze bronić, bo potrafi też atakować. Będziemy musieli rozegrać dwa bardzo dobre mecze, by awansować - mówił w poniedziałek trener Realu Madryt, a we wtorek w porównaniu do ostatniego ligowego meczu z Realem Betis (0:0) zrobił trzy zmiany, bo do podstawowego składu wrócili Marcelo, Toni Kroos i Vinicius Junior.

Liga Mistrzów. Poznaliśmy składy Realu i Chelsea

- Czy musimy wznieść się na wyższy poziom, by pokonać Real? Niekoniecznie. Wystarczy, że utrzymamy ten obecny. Jeśli to zrobimy, powinno być dobrze. Bardzo wierzę w mój zespół - mówił Thomas Tuchel, który również zdecydował się na sprawdzony ostatnio wariant z trójką obrońców, a w ataku postawił na Timo Wernera, którego wspierać mają Mason Mount i Christian Pulisić.

Real Madryt: Courtois - Carvajal, Varane, Militao, Nacho, Marcelo - Modrić, Casemiro, Kroos - Benzema, Vinicius.

Chelsea: Mendy - Rudiger, Silva, Christensen - Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell - Mount, Werner, Pulisić.

To pierwsze półfinałowe spotkanie pomiędzy Realem i Chelsea - rewanż odbędzie się 5 maja na Stamford Bridge w Londynie. Początek meczu we wtorek o 21. Relacja na żywo w Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.