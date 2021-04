Liga Mistrzów wchodzi w decydującą fazę. Gdzie i kiedy oglądać Real Madryt - Chelsea? [TRANSMISJA]

Dwumecz w półfinale Ligi Mistrzów będzie wyjątkowy dla Zinedine’a Zidane’a. Francuski szkoleniowiec jak dotąd czterokrotnie mierzył się z drużynami prowadzonymi przez Thomasa Tuchela i ani razu nie udało mu się go pokonać. W sezonie 2016/2017 Real Madryt dwukrotnie zremisował z Borussią Dortmund w fazie grupowej rozgrywek, a w sezonie 2019/2020 przegrał 0:3 i zremisował 2:2 z PSG.

Zobacz wideo Real wyszedł z kryzysu. "Dobrze, że Perez nie pociągnął za spust"

Liga Mistrzów. Real Madryt podejdzie do meczu bez czterech piłkarzy podstawowej jedenastki

Thomas Tuchel ma wyjątkowo komfortową sytuację przed meczem z Realem Madryt. Niemiec nie będzie mógł skorzystać wyłącznie z Mateo Kovacicia, który wypadł z gry z powodu urazu ścięgna podkolanowego. – Jeśli chcemy pokonać Real Madryt, to musimy przede wszystkim być sobą. Polegajmy na sobie, na swoich zaletach i róbmy te rzeczy, które wzbudzają w nas pewność siebie. Obyśmy tylko z tym nie przesadzili – powiedział Tuchel na przedmeczowej konferencji prasowej.

Znacznie większy problem ma Zinedine Zidane, który będzie musiał sobie poradzić bez kontuzjowanego Sergio Ramosa, Ferlanda Mendy’ego oraz Lucasa Vazqueza. Do tego na kwarantannie przebywa Fede Valverde. Urugwajczyk ma wrócić do treningów w weekend i będzie gotowy na rewanż z Chelsea. – Najbliższy mecz będzie najtrudniejszy i najważniejszy, bo jest tym kolejnym. Liga Mistrzów jest wyjątkowa, ale mieliśmy dotychczas wiele ważnych meczów i do tego starcia podejdziemy tak, jak do półfinału takich rozgrywek. Chcemy rozegrać dobry mecz – powiedział Zidane.

Liga Mistrzów. Przewidywane składy na mecz Real Madryt – Chelsea według AS-a

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Varane, Nacho - Modrić, Casemiro, Kroos – Asensio, Benzema, Vinicius

Chelsea: Mendy – Azpilicueta, Silva, Rudiger – James, Kante, Jorginho, Chilwell – Pulisić, Havertz, Mount

Gdzie i kiedy oglądać mecz Real Madryt – Chelsea?

Spotkanie między Realem Madryt, a Chelsea, odbędzie się 27 kwietnia 2021 roku o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport Premium 1 oraz za pośrednictwem strony internetowej Ipla.tv. Jednorazowy dostęp do wybranego meczu kosztuje 40 zł. Relacja na żywo będzie dostępna na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.