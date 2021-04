Walka o finał Ligi Mistrzów. PSG kontra Manchester City. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [TRANSMISJA]

W półfinale Ligi Mistrzów czeka nas starcie być może dwóch najbogatszych klubów w Europie zarządzanych przez inwestorów z Bliskiego Wschodu. Zeszłoroczny finalista Paris Saint-Germain zagra z Manchesterem City. Drużyna Mauricio Pochettino w ćwierćfinale w świetnym stylu wyeliminowała zwycięzcę poprzedniej edycji LM - Bayern Monachium. Paryżanie pierwszy mecz rozgrywany na Allianz Arenie wygrali 3:2 i awansowali dalej pomimo porażki 0:1 w rewanżu. Manchester City uporał się natomiast z innym niemieckim zespołem - Borussią Dortmund. Zespół Pepa Guardioli w obu spotkaniach wygrywał 2:1.

Trener PSG, Mauricio Pochettino cały czas stara się znaleźć równowagę w formie swojej drużyny. Paryżanom często w tym sezonie zdarza się przeplatać świetne występy ze słabymi. Sprawiło to, że nie jest wykluczone, że stracą w tym roku mistrzostwo Francji. W sobotnim meczu ligowym aktualni mistrzowie wygrali 3:1 z Metz, ale nadal zajmują pozycję wicelidera z jednym punktem straty do prowadzącego Lille, które zachwyca w tym sezonie. W Lidze Mistrzów jednak drużyna ze stolicy Francji prezentuje zupełnie inną formę i wyeliminowała już w tej edycji dwóch gigantów - Bayern i Barcelonę. W wyśmienitej formie są ich dwie największe gwiazdy, czyli Neymar i Kylian Mbappe. Ten drugi nabawił się jednak urazu w sobotnim spotkaniu i jego środowy występ stoi pod znakiem zapytania. - Kylian otrzymał cios w mięsień czworo głowy. Mamy nadzieję, że to nic poważnego. Jest spokojny, cichy i myśli, że to tylko lekki uraz. Przy uderzeniu w ten mięsień ból jest większy niż prawdopodobieństwo dłuższej absencji. W każdym razie mamy nadzieję, że ból w nodze, który odczuwa, szybko przejdzie - skomentował uraz Francuza Pochettino. Półfinał z City będzie dla PSG szansą na drugi z rzędu awans do finału Ligi Mistrzów. W zeszłym roku przegrali w nim z Bayernem 0:1.

Piłkarze Manchesteru City przystąpią do spotkania z PSG w wyśmienitych nastrojach. Podopieczni Pepa Guardioli w niedzielę zdobyli swoje pierwsze trofeum w tym sezonie - Puchar Ligi Angielskiej. W finale rozgrywanym na Wembley pokonali Tottenham 1:0 po bramce Aymerica Laporte'a. Oprócz tego drużyna z Manchesteru jest już prawie pewna zdobycia mistrzostwa Anglii. Na pięć kolejek przed zakończeniem rozgrywek ma 10 punktów przewagi nad drugim w tabeli Manchesterem United. Cały czas więc pozostają w grze o potrójną koronę. Do niedawna największym zmartwieniem dla Pepa Guardioli był stan zdrowia Kevina De Bruyne, który narzekał na uraz kostki. Belg rozegrał jednak prawie całe spotkanie z Tottenhamem, więc wszystko wskazuje na to, że będzie gotowy także na PSG.

Oba zespoły ostatni raz mierzyły się ze sobą w 2016 roku w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Do półfinału awansował wtedy Manchester City. W pierwszym spotkaniu padł remis 2:2, ale w rewanżu drużyna prowadzona jeszcze wtedy przez Manuela Pellegriniego wygrała 1:0.

Pierwsze spotkanie półfinałowe Ligi Mistrzów pomiędzy PSG, a Manchesterem City odbędzie się w środę 28 kwietnia o godzinie 21:00. Transmisję będzie można oglądać na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz online w aplikacji Ipla TV.