Wielkie hit o finał LM! Real - Chelsea. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [TRANSMISJA]

Nadszedł czas na mecze półfinałowe Ligi Mistrzów. W pierwszym z nich już we wtorkowy wieczór dojdzie do prawdziwego starcia gigantów. Real Madryt na swoim tymczasowym stadionie w ośrodku treningowym Valdebebas podejmie Chelsea. Podopieczni Zinedine'a Zidane'a w ćwierćfinale wyeliminowali Liverpool. Mistrzowie Hiszpanii w pierwszym meczu u siebie wygrali 3:1, a w rewanżu na Anfield zremisowali 0:0. Londyńczycy natomiast uporali się w dwumeczu z FC Porto. Oba spotkania rozegrane zostały na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan z powodu pandemii koronawirusa. W pierwszym meczu drużyna Thomasa Tuchela wygrała 2:0, a w rewanżu poniosła porażkę 0:1.

Kadra Realu wraca powoli do normalności. Chelsea na prostej drodze do Top 4 Premier League.

Piłkarze Realu Madryt wyjdą we wtorek na boisko w nie najlepszych nastrojach. W ubiegły weekend być może stracili szansę na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii po bezbramkowym remisie z Betisem. Drużyna Zidane'a zajmuje obecnie pozycję wicelidera z 71 punktami na koncie i stratą dwóch do lidera, czyli Atletico Madryt. Sytuacja ułożyła się jednak tak, że zajmująca 3. miejsce Barcelona ma teraz wszystko w swoich rękach. Katalończycy mają jeden mecz zaległy i jeżeli wygrają wszystkie spotkania do końca rozgrywek, to zdobędą mistrzostwo. Dla madrytczyków mecz z Betisem był już drugim w ostatnim czasie zremisowanym 0:0 meczem w LaLiga. Tydzień wcześniej zdarzyło im się to w spotkaniu z Getafe. W ostatnim czasie z powodu kontuzji wypadł Ferland Mendy, ale zdaje się, że sytuacja zdrowotna drużyny z Madrytu zaczyna wracać do normy. Na szczęście dla Zidane'a dostępny do gry z Chelsea będzie Toni Kross, który w ostatnich dniach narzekał na uraz. W zasadzie w kadrze Realu zabraknie tylko czterech zawodników. Na boisku nie zobaczymy Sergio Ramosa, Ferlanda Mendy'ego, Fede Valverde i Lucasa Vazqueza.

Drużyna Chelsea szanse na mistrzostwo straciła co prawda już dawno temu, ale walczy teraz o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Podopieczni Thomasa Tuchela zbliżyli się bardzo do tego celu pokonując w sobotę jednego z głównych rywali w walce o Top 4 West Ham 1:0 po golu Timo Wernera. Tym samym londyńczycy po raz kolejny udowadniają jaką przemianę przeszli po przyjściu niemieckiego szkoleniowca. Od jego pojawienia się w styczniu na Stamford Bridge Chelsea rozegrała 21 spotkań, z czego przegrała tylko dwa, pięć razy remisowała i aż 14 wygrywała. W dodatku w tym czasie straciła zaledwie dziewięć bramek, z czego aż pięć w jednym meczu z West Bromem (2:5). Sytuacja kadrowa w Chelsea także jest zdecydowanie lepsza, ponieważ do Madrytu nie pojedzie tylko Mateo Kovacić.

Ostatni raz oba zespoły mierzyły się ze sobą w 2016 roku podczas towarzyskiego turnieju w Stanach Zjednoczonych. Real Madryt wygrał wtedy 3:2. Ostatni natomiast mecz o stawkę pomiędzy Realem, a Chelsea odbył się bardzo dawno, bo w 1998 roku. Było to spotkanie o Superpuchar UEFA rozgrywany na Stadionie Ludwika II w Monako. Wtedy górą była Chelsea, która wygrała 1:0 po golu Gustavo Poyeta.

Real Madryt kontra Chelsea w półfinale Ligi Mistrzów. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Pierwsze spotkanie półfinałowe Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt i Chelsea odbędzie się we wtorek 27 kwietnia o godzinie 21:00. Transmisję będzie można oglądać na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz online w aplikacji Ipla TV.