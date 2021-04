Niebotyczna kara za wycofanie się z Superligi! Wyciekły szczegóły umowy

60 milionów euro więcej dla Realu Madryt i Barcelony, prawo do transmisji kilku meczów na własnych kanałach klubowych i 130-milionowa kara za odejście z rozgrywek - to szczegóły umowy między 12 założycielskimi klubami Superligi, do których dotarł "Der Spiegel".

