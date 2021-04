Hiszpanka atakuje angielskie kluby za opuszczenie Superligi. "Tchórze"

Od kilku dni piłkarski świat żyje tematem Superligi. Utworzenie nowych rozgrywek zostało ogłoszone w niedzielę, a już we wtorek okazało się, że projekt prawdopodobnie nie dojdzie do skutku.

Po niedzielnym ogłoszeniu powstania Superligi rozpętała się burza, a sytuacja zmieniała się z godziny na godzinę. Do projektu przystąpiło 12 czołowych europejskich klubów, które postanowiły opuścić Ligę Mistrzów i założyć własne rozgrywki. Większości ekspertów i przede wszystkim kibiców nie spodobał się ten pomysł, więc na założycieli spadła ogromna krytyka. Nawet piłkarze i trenerzy sprzeciwiali się Superlidze. Głośno mówił o tym trener Manchesteru City, Pep Guardiola czy trener Liverpoolu, Juergen Klopp wraz ze wszystkimi piłkarzami swojej drużyny. Pod tym naciskiem ugięło się sześć angielskich zespołów, które wycofały się ostatecznie z projektu we wtorek.

Decyzja o wycofaniu się angielskich klubów nie spodobała się przede wszystkim Florentino Perezowi, który stał się główną postacią nowego projektu i zupełnie nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Pomimo tego, że większość mediów była przeciwna Superlidze, zdarzają się wyjątki. Jednym z nich jest hiszpańska prezenterka telewizyjna, Ana Rosa Quintana. Gwiazda telewizji "Telecinco" nie zajmuje się sportem, ale postanowiła wyrazić swoje zdanie na ten temat. Hiszpanka uważa, że angielskie kluby opuściły Superligę przez premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona.

- Nie miałam pewności co do Superligi, ale kiedy sprzeciwili się temu premierzy różnych rządów, byłam za. - powiedziała Ana Rosa, cytowana przez "Mundo Deportivo". - Myślę, że projekt, który przedstawili, był nieco w cieniu i nadal pozostawały do ustalenia bardzo ważne kwestie. Brytyjskie kluby są tchórzami, podpisują umowę, a w następnej minucie Boris Johnson mówi, że mu się to nie podoba i wysiadają z łodzi - dodała.

