Prezes Superligi grzmi: "UEFA nas zabiła!". To jeszcze nie koniec

Projekt Superligi w ostatnich dniach wstrząsnął europejskim futbolem. W niedzielę grupa 12 klubów: Real Madryt, Atletico Madryt, FC Barcelona, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Juventus, Inter oraz AC Milan ogłosiły, że opuszczają Ligę Mistrzów i tworzą własne, zamknięte rozgrywki.

REKLAMA

Zobacz wideo Krótki sen o Superlidze. "Ten projekt skompromitował dwanaście klubów"

Giganci europejskiego futbolu sprzeciwili się reformie Ligi Mistrzów, nie chcąc dzielić się pieniędzmi z mniejszymi klubami. Ich bunt potrwał jednak niespełna dwie doby. We wtorek wieczorem, po protestach pod Stamford Bridge, z Superligi wycofała się Chelsea, a tuż po niej Manchester City. Za nimi poszły kolejne angielskie kluby, a w środę zrezygnowały też Atletico Madryt i Inter.

Pomysłodawcą i prezesem Superligi był prezydent Realu Madryt - Florentino Perez. W nocy ze środy na czwartek Perez udzielił pierwszego wywiadu po rozpadzie Superligi, pojawiając się w hiszpańskim Cadena SER. - Jestem smutny i rozczarowany. Pracowaliśmy nad tym latami, sprawdzając, jak możemy usprawnić piłkę nożną, także z ekonomicznego punktu widzenia. Ligi są święte. My możemy poprawić jedynie mecze w środku tygodnia. Liga Mistrzów jest przestarzała i ludzie interesują się nią jedynie od ćwierćfinałów - powiedział Perez.

"Anioł stróż w bramce". Radosław Majecki zachwycił w hicie!

I dodał: Obecny format nie działa. 12 klubów, które jeszcze we wtorek były w Superlidze, w poprzednim roku straciły 600 milionów euro. Chcemy formatu rozgrywek, którym gramy przeciwko sobie. Ale nie od lutego czy marca, ale od samego początku.

"Nie ma innego rozwiązania niż Superliga"

Dlaczego, zdaniem Pereza, projekt Superligi upadł tak szybko? - Jeden z angielskich klubów nie był przekonany do Superligi, a jego reakcja pociągnęła za sobą kolejnych pięć kolejnych. Rezygnacja angielskich klubów sprawiła, że z rozgrywek zaczęły wycofywać się kolejne. A potem zaczęła się kampania pełna manipulacji, że skończymy z ligami, że nie nagrodzimy sukcesów. To bzdury. Wciąż uważam, że nie ma innego rozwiązania niż Superliga. Jeśli ktoś uważa inaczej, niech powie to głośno - powiedział Hiszpan.

- UEFA zaczęła swoje show. Nie chcę zaczynać wojny z prezesem UEFA, ale nie zachowywał się i nie traktował nas odpowiednio. Zachowywał się tak, jakbyśmy zrzucili bombę atomową. Nie pozwolili nam wytłumaczyć projektu, woleli zostawić sytuację taką, jaka jest. Może nie zaprezentowaliśmy się najlepiej, jednak nie rozumiem, dlaczego nie podjęto żadnej dyskusji na ten temat.

- Zabrakło nam klubów niemieckich i francuskich. Pięć więcej mogłoby zmienić postrzeganie Superligi. Pozostałe kluby mogłyby grać w drugiej dywizji lub w Lidze Mistrzów. To nie jest w porządku, że w sześć klubów w Anglii przegrywa, gdy 14 innych może czuć się zwycięzcami. Kluby w Hiszpanii tracą pieniądze kosztem nieporównywalnie mniejszych. Futbol jest piramidą. Jeśli na szczycie będą duże pieniądze, to będą one płynęły na dół i dostanie coś dla siebie.

Polska "straciła" obu gospodarzy Euro 2020. Zmiany, zmiany, zmiany

- Nigdy nie spotkałem się z tak negatywną reakcją, jakiej doświadczyłem z UEFA i innych klubów. Agresywne reakcje były takie, jakbyśmy kogoś zabili. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, dlaczego nie otrzymaliśmy wsparcia, skoro robiliśmy to dla dobra futbolu.

"UEFA zabiła nas swoją agresją"

Perez odniósł się także do kwestii, dlaczego projekt Superligi nie został przedyskutowany z kibicami klubów, które te rozgrywki założyły. - Kibice Realu nie są głupi. Czy pan myśli, że musiałbym pytać ich, czy podobała im by się perspektywa gry z Manchesterem United zamiast rozgrywania meczów z rywalami, z którymi mierzymy się obecnie w Lidze Mistrzów? Jasne, że byliby z tego zadowoleni. Dlaczego nie pytałem socios? Mam pytać też, kogo kupujemy? Że nie rozmawialiśmy z piłkarzami czy trenerami? To nie jest kwestia, którą poddaje się głosowaniu. Oni już teraz zarabiają bardzo dużo. A my musimy wykonać swoją pracę, bo z czegoś zapłacić im musimy - powiedział prezydent Realu.

Perez: Superliga w końcu powstanie

Na koniec Perez zapewnił, że Superliga nie umarła i projekt w przyszłości wejdzie w życie. - Juventus i Milan nie porzuciły Superligi. Tak samo jak FC Barcelona. Jestem przekonany, że Superliga w końcu powstanie. Tak samo jak w innych sportach ludzie chcą oglądać mecze najlepszych. W tenisie fani wolą spotkania Rogera Federera z Rafaelem Nadalem niż mecz najlepszego z 80. rakietą świata. Kluczem jest, by wielcy grali ze sobą, by młodzi oglądali piłkę. Futbol działa dzięki wielkim klubom - stwierdził Perez.

W kwietniu covid, a już w maju szczepienie. Specjalny tryb. "Straciłbym pięć lat"

- Wszystko zrobiłbym w ten sam sposób, bo nie umiem działać inaczej. Każdy z klubów miał przemówić i wypowiedzieć się na temat Superligi, ale UEFA zabiła nas swoją agresją. Wiedzieli, co planujemy zrobić i czekali na nas, ci, którzy nie chcieli stracić przywilejów - zakończył.