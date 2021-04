Media: Duże kluby składają donosy na kluby z Superligi. Posypią się kary

Superliga szybko zakończyła swój żywot. Po zaledwie trzech dniach od jej ogłoszenia niemal wszystkie kluby wycofały się z nowych rozgrywek. Pomysł spotkał się bowiem ze zmasowaną krytyką ze strony kibiców, mediów, ekspertów, a także samych piłkarzy i trenerów. Konsekwencjami groziła UEFA. Europejska centrala ogłosiła, że "separatystów" czeka wykluczenie ze wszelkich rozgrywek krajowych i europejskich. Ponadto piłkarze występujący w Superlidze mieliby stracić prawo do gry w meczach międzypaństwowych.

Do tego ostatecznie nie dojdzie, bo Superliga posypała się jak domek z kart. Prezydent UEFA, Aleksander Ceferin, pochwalił kluby wycofujące się z rozgrywek. – To godne podziwu przyznanie się do błędu, który te kluby popełniły. Teraz wracają do gry i wiem, że mają wiele do zaoferowania piłce nożnej w Europie. Musimy ruszyć naprzód i odbudować jedność – powiedział szef UEFA cytowany przez "Yahoo! Sports".

Mimo tego, kluby, które próbowały utworzyć Superligę, mogą nie uniknąć kary za swoje działania. Taką wiadomość podał na Twitterze Mohamed Bouhafsi, szef działu piłki nożnej w RMC Sport. Według jego informacji, do Uefy spływają donosy na dwunastkę klubów, które brały udział w projekcie. Ich autorami są działacze "dużych klubów". Domagają się oni ukarania "separatystów". Zdaniem Bouhafsiego, wyciągnięcie konsekwencji zapowiedziała już UEFA, a konkretnie jeden z wiceprezydentów organizacji. – Będziemy musieli omówić ewentualne dodatkowe konsekwencje. Pierwszą będzie to, że będą żyć ze wstydem – miał powiedzieć działacz cytowany przez Bouhafsiego.