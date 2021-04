Były piłkarz Bayernu rozprawia się z nową Ligą Mistrzów. "G***o do potęgi!"

Zaplanowana reforma Ligi Mistrzów zacznie obowiązywać od 2024 roku. Zakłada ona pożegnanie się z klasycznymi dotychczasowymi ośmioma grupami po cztery zespoły. Zamiast tego będzie utworzona jedna wielka 36-zespołowa grupa. W tej części rozgrywek każda z drużyn zamiast sześciu spotkań rozegra 10 meczów - połowę u siebie i połowę na wyjeździe. O tym, kto z kim zagra, zadecyduje losowanie. Osiem najlepszych zespołów w tabeli awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a kolejnych 16 zespołów zmierzy się w play-offach o pozostałe osiem miejsc w 1/8 finału.

Markus Babbel mocno skrytykował reformę Ligi Mistrzów. "G***o do 10 potęgi"

Taki format nie podoba się byłemu niemieckiemu obrońcy, Markusowi Babbelowi. Były zawodnik Liverpoolu i Bayernu Monachium nie przebierał w słowach. - UEFA się śmieje. Nowa Liga Mistrzów to g***o do 10 potęgi. Nikt nie może traktować tego poważnie, bo chodzi tylko o więcej meczów i więcej pieniędzy. Z mojego punktu widzenia ta reforma to katastrofa, chociaż zespoły nadal będą mieć szanse zakwalifikować się do nich sportowo – grzmi Babbel w rozmowie z goal.com.

Babbel skomentował też zamieszanie związane z Superligą, skupiając się na ocenie działań swoich byłych klubów. Wyraził zadowolenie, że Bayern nie przystąpił do rozgrywek, natomiast rozczarowała go postawa Liverpoolu. Pochwalił jednak postawę trenera i piłkarzy, którzy opowiedzieli się przeciwko Superlidze.

- Byłem bardzo zawiedziony, bo nigdy nie sądziłem, że taki klub jak Liverpool zrobiłby coś takiego. Ale kiedy odkryłem, że ani Juergen Klopp, ani piłkarze nie zostali poinformowani o całej sprawie, to wiedziałem, że decyzje podejmowali ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z historią klubu. Fakt, że ci odpowiedzialni za sektor sportowy nie wiedzieli o niczym, uspokoił mnie. To było jasne, że tylko decyzje biznesmenów myślących jedynie o pieniądzach i gotowych sprzedać duszę klubu – powiedział Babbel.

Markus Babbel przez dziewięć lat występował w Bayernie Monachium, z dwuletnią przerwą na wypożyczenie do HSV. W 2000 roku wyjechał z Niemiec i związał się z Liverpoolem, z którego odszedł w 2004 roku. Karierę zakończył w 2007 roku jako piłkarz VfB Stuttgart. W latach 1995-2000 rozegrał 51 meczów dla reprezentacji Niemiec.

