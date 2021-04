Oficjalnie: Tylko dwa kluby nie wycofały się z Superligi. Lista wstydu

- Mówiąc bardzo szczerze, nie, to ewidentnie niemożliwe - powiedział Agnelli zapytany o to, czy Superliga ma jeszcze szanse na przetrwanie. Ale jednocześnie dodał: - Jestem nadal przekonany o pięknie tego projektu, który stworzyłby najlepsze rozgrywki na świecie.

Niedługo potem z rozgrywek wycofały się Atletico Madryt i Inter Mediolan. - Inter potwierdza, że nie jest już częścią Superligi. Zawsze jesteśmy oddani kibicom, by zapewnić im jak najlepsze wrażenia: innowacje to część naszego DNA od naszego powstania. Nasze zobowiązanie, które podjęliśmy wraz z innymi współudziałowcami, by poprawiać piłkę nożną, nigdy się nie zmieni - napisał Inter w oficjalnym komunikacie i jeszcze raz podkreślił, że będzie dążył do polepszania piłki nożnej, "sportu, który wszyscy kochamy".

Komunikat wystosowało również Atletico Madryt. - Atletico podjęło decyzję o dołączeniu do projektu w okolicznościach, które się zmieniły - pisze hiszpański klub i zaznacza, że piłkarze oraz trener wyrazili zadowolenie z takiej decyzji, "gdyż wyniki sportowe są dużo ważniejsze niż wszystkie inne kryteria".

AC Milan wycofuje się, choć nie mówi wprost

Oficjalny komunikat wystosował również AC Milan. Co ciekawe, nie padają w nim słowa o wycofaniu się z Superligi, chociaż taki jest przekaz: - Przyjęliśmy zaproszenie do Superligi ze szczerą intencją zapewnienia kibicom na całym świecie najlepszych możliwych rozgrywek. Zmiana nie zawsze jest łatwa, ale ewolucja jest niezbędna do rozwoju. Struktury europejskiego futbolu zmieniały się i ewoluowały przez lata. Jednak głosy i uwagi kibiców dotyczące Superligi na całym świecie były jasne. Milan musi słuchać głosu osób, które kochają ten piękny sport. Będziemy nadal pracować, by zapewnić zrównoważony rozwój dla futbolu.

Juventus wydał oświadczenie. Real Madryt i FC Barcelona jeszcze się nie wycofały

Niedługo później decyzję o wycofaniu się niejako przekazał Juventus, który obok Realu Madryt najmocniej parł do Superligi. W oficjalnym oświadczeniu zaznaczył, że "niektóre kluby ogłosiły chęć wycofania się z projektu, ale odpowiednie procedury przewidziane w umowie nie zostały jednak zakończone".

- Juventus jest przekonany o tym, że to słuszny projekt ze strony sportowej, komercyjnej oraz prawnej, ale wie, że obecnie szanse na zrealizowanie tego projektu w oryginalnej formie są niewielkie - czytamy dalej. Klub zaznaczył również, że nie ustanie w próbach "tworzenia długoterminowej wartości dla firmy oraz całego przemysłu piłkarskiego".

To oznacza, że z Superligi oficjalnie nie wycofały się jak do tej pory tylko Real Madryt oraz FC Barcelona. Florentino Perez - prezes Realu Madryt - od lat był jednym z głównych orędowników powstania Superligi i został prezesem tych rozgrywek. Za to Barcelona już wcześniej zastrzegła, że dołączy do tych rozgrywek, tylko jeśli zgodę wyrażą socios (członkowie klubu).