Wiceprezes Superligi przerwał milczenie! "Mówię bardzo szczerze"

Wszystkie angielskie kluby - Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham - wycofały się z Superligi, a te dwa pierwsze kluby zdążyły już przeprosić swoich kibiców. Do tego grona według informacji włoskich mediów miały dołączyć AC Milan i Inter Mediolan, co sprawiałoby, że spośród 12 członków założycieli zostało już tylko czterech: to Juventus, Real Madryt, FC Barcelona i Atletico Madryt - które to już zdążyło ogłosić swoje wycofanie z Superligi, więc w projekcie zostały już tylko trzy drużyny. Jego realizacja w takim gronie jest niemożliwa, o czym doskonale wie Andrea Agnelli.

REKLAMA

Zobacz wideo "Kiedy patrzymy na Legię na tle naszych drużyn, to wszystko wygląda pięknie. Ale to jest bardziej zamek na piasku"

Prezes Juventusu i wiceprezes (oraz jeden z największych entuzjastów Superligi) przyznał w rozmowie z Reutersem, że powstanie Superligi jest już niemożliwe. - Mówiąc bardzo szczerze, nie, to ewidentnie niemożliwe - powiedział Agnelli zapytany o to, czy Superliga ma jeszcze szanse na przetrwanie. Ale jednocześnie dodał: - Jestem nadal przekonany o pięknie tego projektu, który stworzyłby najlepsze rozgrywki na świecie.

To zmiana tonu w porównaniu do oficjalnego komunikatu Superligi, który został wystosowany w środę w nocy. - Biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło, powinniśmy rozważyć najbardziej odpowiednie kroki do przeorganizowania projektu. Naszym celem zawsze było zaoferowanie kibicom możliwie jak najlepszych doświadczeń, jednocześnie oferując całej społeczności piłkarskiej mechanizmy solidarnościowe - brzmiał fragment komunikatu, ale wszystko wskazuje na to, że jest to niemożliwe i projekt upadł całkowicie niemal tak szybko, jak tylko powstał.

Jakub Straszewski odpowiedział Zbigniewowi Bońkowi. "Dostałem wiadomość od rodziny i znajomych"

Agnelli mówił o "pakcie krwi". "Superliga wypali na 100 procent"

- Kluby Superligi podpisały pakt krwi. Te rozgrywki wypalą na 100 procent. Chcemy otworzyć dialog z FIFA i UEFA - mówił Agnelli w opublikowanym w środę wywiadzie z "Corriere dello Sport (rozmowa została przeprowadzona we wtorek, jeszcze przed rozpadem Superligi) i dodawał, że dzięki Superlidze piłka nożna trafi do młodszych odbiorców, którzy teraz są zainteresowani takimi grami jak Call of Duty czy Fortnite. - 40 procent młodych ludzi w wieku 16-24 lat nie interesuje się piłką nożną. To, że stadiony są zamknięte od roku, nie przeszkadza w uzyskaniu dostępu do kibiców w wieku 10-15 lat.