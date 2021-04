Grzmią po upadku Superligi: Tak UEFA przekupiła kluby. "Jeden arcywróg"

Zanim Superliga zdążyła się na dobre rozkręcić, to już praktycznie upadła. Po tym, jak z rozgrywek wycofało się sześć angielskich klubów, w stawce pozostały wyłącznie hiszpańskie (Barcelona, Atletico, Real) i włoskie (Juventus, Inter, Milan) ekipy. Pytanie, na jak długo, bo Superliga już teraz w komunikacie pisze o zawieszeniu projektu, z którego może nic nie wyjść.

UEFA da wielkim klubom to, co miała dać im Superliga: więcej pieniędzy

Kluby stworzyły Superligę, by móc zarabiać więcej. UEFA się temu sprzeciwiła, bo nie chciała tracić kury znoszącej złote jaja, jaką są dla niej najmocniejsze ekipy na świecie. Impas trwał jednak krótko. W związku z gigantyczną presją kibiców czy lig ugięły się angielskie ekipy, którym "pomogła" UEFA, która ruszyła do kontrofensywy. Jak informują zachodnie media, dzięki pomocy funduszów inwestycyjnych Liga Mistrzów ma zostać zreorganizowana, a jej budżet może wzrosnąć nawet do 7 miliardów euro.

Jak podaje Radio Monte Carlo, zreorganizowana Liga Mistrzów miałaby gwarantować uczestnikom większe przychody, czyli dać dokładnie to, czego oczekiwano od Superligi. Rozgrywki są przygotowywane w kooperacji z Bayernem czy PSG, czyli klubami, które od początku nie zgadzały się na dołączenie do elitarnej Superligi. Ale, jak podkreślają media, drzwi do gry w Champions League byłyby też otwarte dla klubów, które zdecydują się na porzucenie projektu. Aleksander Ceferin, prezes UEFA, już we wtorek z otwartymi ramionami przyjmował Manchester City czy inne angielskie ekipy z powrotem do UEFA i nie mówił o żadnych karach.

UEFA przekupiła uczestników Superligi? Jest jeden arcywróg

W "Mundo Deportivo" czytamy z kolei, że presja polityczna czy ta ze strony kibiców nie były jedynym powodem, dla którego Anglicy tak chętnie zrezygnowali z Superligi. UEFA miała odegrać w tym procesie wielką rolę i przekupić kluby z "Big Six", oferując im "dużą sumę pieniędzy" za opuszczenie elitarnych rozgrywek. Nie podano, o jakiej kwocie mowa, jednak uczestnicy Superligi mieli otrzymać na start między 100 a 325 milionami euro premii. Ta propozycja, jak zaznacza "MD", nie trafiła jednak do hiszpańskich klubów. "UEFA uważa je za największych wrogów, na czele których stoi pomysłodawca przedsięwzięcia Florentino Perez".

Katarscy zbawcy futbolu czy hipokryci? Dlatego PSG nie przystąpiło do Superligi

Twórcy Superligi się nie poddają. Ale czy ich walka ma jeszcze sens?

- Europejska Superliga jest przekonana, że obecne status quo w europejskim futbolu musi się zmienić. Proponujemy nowe rozgrywki, ponieważ obecny system nie działa - piszą władze Superligi w oficjalnym oświadczeniu i twierdzą, że działają nie tylko dla swojego dobra, ale również całego futbolu, mając w zamierzeniu pomóc mu finansowo. Władze przekonują, że "pomimo odejścia angielskich klubów, które podjęły decyzję w wyniku nałożonej na nich presji, jesteśmy przekonani, że nasza propozycja jest w pełni zgodna z europejskim prawem i przepisami". Ale dziś mało kto wierzy już, że uda się w ten sposób zrewolucjonizować futbol.