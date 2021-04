Superliga wydała oświadczenie po rezygnacji większości klubów. Jest nowy plan

Superliga została oficjalnie powołana do życia w nocy z niedzieli na poniedziałek, a już we wtorek wieczorem rozpoczął się proces jej błyskawicznego rozpadu: Chelsea jako pierwsza zdecydowała się na odejście z tych rozgrywek (choć jeszcze tego oficjalnie nie ogłosiła), a jako pierwszy zrobił to oficjalnie Manchester City. Niedługo później tymi śladami poszły kolejne angielskie kluby - Arsenal, Manchester United, Liverpool i Tottenham - co sprawiło, że Superliga została tylko z sześcioma klubami.

Ale i ta liczba się zmniejszyła. Jak informują włoskie (i nie tylko) media, z rozgrywek zamierzają wycofać się oba mediolańskie kluby: Inter i Milan. To sprawia, że decyzji o wyjściu nie podjęły jedynie Real Madryt, FC Barcelona, Atletico Madryt i Juventus (przy czym Barcelona dołączyłaby tylko, jeśli zgodę wyraziliby socios (członkowie klubu) w referendum).

Superliga ma nowy plan: "przeorganizuje projekt"

- Europejska Superliga jest przekonana, że obecne status quo w europejskim futbolu musi się zmienić. Proponujemy nowe rozgrywki, ponieważ obecny system nie działa - piszą władze Superligi w oficjalnym oświadczeniu i twierdzą, że działają nie tylko dla swojego dobra, ale również całego futbolu, mając w zamierzeniu pomóc mu finansowo. Władze przekonują, że "pomimo odejścia angielskich klubów, które podjęły decyzję w wyniku nałożonej na nich presji, jesteśmy przekonani, że nasza propozycja jest w pełni zgodna z europejskim prawem i przepisami".

Jednocześnie czytamy: Biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło, powinniśmy rozważyć najbardziej odpowiednie kroki do przeorganizowania projektu. Naszym celem zawsze było zaoferowanie kibicom możliwie jak najlepszych doświadczeń, jednocześnie oferując całej społeczności piłkarskiej mechanizmy solidarnościowe.

UEFA groziła dwunastce "uciekinierów" wykluczeniem z wszelkich rozgrywek krajowych i europejskich, a także pozwami sądowymi, w których miała domagać się wielomiliardowego odszkodowania ("La Gazzetta dello Sport" pisała o kwocie 50-60 mld euro). Powstanie Superligi spotkało się z gwałtownym sprzeciwem mediów, kibiców, ekspertów, a nawet piłkarzy i trenerów klubów, które przystąpiły do Superligi - negatywne zdanie na ten temat mają m.in. Pep Guardiola, Juergen Klopp oraz wszyscy piłkarze Liverpoolu.