Media: Superliga zawieszona! Połowa klubów oficjalnie odchodzi

Angielskie kluby uciekają z Superligi. Media donosiły, że pierwszym klubem, który opuści szeregi dwunastki klubów założycielskich, będzie Chelsea, ale na razie londyński klub jest jedynym, który oficjalnie nie ogłosił jeszcze wystąpienia z rozgrywek. Dziennikarz "Daily Mail" Matt Law poinformował jednak, że jest to tylko kwestia czasu.

REKLAMA

Zobacz wideo Superliga to cios w Bayern Monachium, który radzi sobie finansowo. "Mogą się skazać na peryferie futbolu"

Jako pierwszy wyłamał się Manchester City, który oficjalnie poinformował o tym, że podjął kroki w celu odejścia z Superligi. – Z radością witamy Manchester City z powrotem w europejskiej rodzinie piłkarskiej. Wykazali się wielką inteligencją, słuchając wielu głosów, w tym głosu swoich fanów – tak na tę wiadomość zareagował Aleksandar Ceferin, prezydent UEFA, w oświadczeniu.

Media: Ważna decyzja Mbappe ws. przyszłości. Kupuje dom poza Francją

Angielskie kluby opuszczają Superligę. Arsenal przeprasza

We wtorkowy wieczór odbyło się spotkanie wszystkich klubów założycielskich, aby omówić przyszłość Superligi. Wydaje się ona być już jasna po tym, jak angielskie kluby postanowiły opuścić projekt.

Manchester United, Liverpool, Tottenham i Arsenal wystosowały komunikaty informujące o tym, że te kluby nie wezmą udziału w nowych rozgrywkach. – Uważnie wysłuchaliśmy reakcji naszych fanów, rządu Wielkiej Brytanii i innych kluczowych interesariuszy – czytamy w komunikacie Manchesteru United.

– W ostatnich dniach klub otrzymał opinie różnych kluczowych interesariuszy, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, którym chcielibyśmy podziękować za ich cenny wkład – napisano w oświadczeniu Liverpoolu.

– Żałujemy, że Superliga wywołała niepokój i zdenerwowanie. Czuliśmy, że ważne jest, aby nasz klub uczestniczył w opracowywaniu nowej struktury, która starałaby się zapewnić finansowe fair play i stabilność finansową – powiedział szef Tottenhamu, Daniel Levy, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Natomiast Arsenal wystosował list otwarty do kibiców, w którym przyznaje się do błędu i przeprasza fanów. – Nie chcieliśmy wywołać takiego niepokoju. Gdy nadeszło zaproszenie do Superligi, nie chcieliśmy zostawać w tyle. Chcieliśmy zapewnić Arsenalowi ochronę i przyszłość – czytamy w liście.

Poznaliśmy siatkarskie mistrzynie Polski! Dziewiąty tytuł w historii

– Po wysłuchaniu was i szerszej społeczności piłkarskiej w ostatnich dniach wycofujemy się z Superligi. Popełniliśmy błąd i przepraszamy za niego – napisano.

Media: Milan w kolejce do odejścia, Superliga zawieszona

Odejścia kolejnych klubów są w zasadzie tylko kwestią czasu. Według informacji "The Athletic" Superligę opuszcza też AC Milan, jako pierwszy z włoskich klubów.

Tym samym nowe rozgrywki stracą ponad połowę klubów, które ogłosiły powstanie Superligi. Włoski "Sky Sport", a także włoski dziennikarz Tancredi Palmeri poinformowali już, że Superliga zostanie zawieszona.

Sytuację skomentował na Twitterze również Zbigniew Boniek. – Z ostatniej chwili! To koniec. Dobranoc – napisał po włosku prezes PZPN.