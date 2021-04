Kocioł w Manchesterze United. Woodward rezygnuje! Klub zostanie sprzedany?

Ostatnie godziny są niezwykle gorące w świecie futbolu. Według najnowszych doniesień Superliga zostanie rozwiązana. Jako pierwszy poinformował o tym serwis "talksport.com". We wtorek przedstawiciele 12 klubów założycielskich spotkali się, aby omówić rozwiązanie projektu po tym, jak wycofać z niego miały się Chelsea i Manchester City.

REKLAMA

Zobacz wideo

Projekt Superligi od początku budził wiele emocji i kontrowersji. Na działaczy klubów, które dołączyły do nowych rozgrywek spadła lawina krytyki ze strony mediów, kibiców i znanych osób ze świata piłki. Krytyka nie ominęła także Manchesteru United. Negatywnie o tym pomyśle wypowiedział się legendarny trener, Sir Alex Ferguson. – Dyskusja o Superlidze to krok w stronę odejścia od 70 lat europejskiej, klubowej piłki nożnej – powiedział były szkoleniowiec. Ostro o Superlidze wypowiedział się były piłkarz Manchesteru, Gaty Neville, który powiedział, że "brzydzi się" swoim klubem. Także obecni piłkarze, tacy jak Marcus Rashford, Bruno Fernandes czy Luke Shaw dali do zrozumienia, że projekt Superligi im się nie podoba.

Media ogłaszają koniec Superligi! Nadzwyczajne spotkanie założycieli

Media: prezes Manchesteru United zrezygnował

Serwis "talkSPORT" i "The Athletic" poinformowały, że Ed Woodward nie będzie już wiceprezesem Manchesteru United. Według mediów zrezygnował on z pełnienia tej funkcji. Stanowisko będzie piastował do końca 2021 roku. Niektóre źródła sugerują, że Woodward z zamiarem odejścia nosił się już od miesięcy. Inne doniesienia mówią, że rezygnacja jest efektem sytuacji związanej z Superligą.

Ed Woodward został wiceprezesem klubu w 2013 roku. Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym prezesem Manchesteru United. Natomiast dziennikarz "Daily Mail", Mike Keegan, sugeruje, że pod znakiem zapytania jest przyszłość całego klubu. Według dziennikarza ewentualny upadek Superligi może oznaczać wycofanie się z klubu właścicieli - amerykańskiej rodziny Glazerów. Pozbawieni pieniędzy z Superligi, a także swojego człowieka w zarządzie, mogą chcieć sprzedać klub.