Media ogłaszają koniec Superligi! Nadzwyczajne spotkanie założycieli

Projekt Superligi, czyli nowych rozgrywek ogłoszonych przez 12 klubów (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Inter Mediolan, AC Milan, Juventus, Atletico Madryt, Real Madryt i Barcelona), od początku spotykał się z dużym sprzeciwem dziennikarzy, mediów, kibiców i ludzi ze świata piłki. Przed stadionami klubów, które wzięły udział w "secesji", pojawili się zdenerwowani kibice, rozwieszano także transparenty krytykujące kluby, które ogłosiły dołączenie do Superligi.

Być może ogrom krytyki i groźby wykluczenia z rozgrywek krajowych i europejskich ze strony UEFA zmusiły władze klubów do zmiany stanowiska. Okazuje się, że Superliga może się skończyć, zanim na dobre się zaczęła. Według informacji "Daily Telegraph" właściciel Chelsea, Roman Abramowicz, polecił przygotować dokumentację do wycofania klubu z Superligi. To niejedyny klub, który nosi się z zamiarem wycofania. Natomiast Martin Lipton z "The Sun" donosi, że przedstawiciele Manchesteru City poinformowali już, że również nie chcą być już częścią projektu.

Kluby Premier League przeciwko Superlidze. "Rozważamy wszeklie możliwe działania"

talkSPORT: To koniec Superligi. "Zwycięstwo kibiców"

Według portalu talksport.com kluby tworzące Superligę mają spotkać się we wtorek, a tematem dyskusji ma być rozwiązanie projektu. Według doniesień dziennikarzy jest to spowodowane właśnie rezygnacją ze strony Chelsea i Manchesteru City. Jeśli wierzyć tym przeciekom, to Superliga zostanie odwołana. "Zwycięstwo kibiców" - czytamy na Twitterze talkSPORT.

Niewykluczone, że w ciągu najbliższych godzin pojawią się oficjalne komunikaty dotyczące Superligi.