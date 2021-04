Kolejny wielki klub chce dołączyć do Superligi. Wcześniej był przeciwko

W minioną niedzielę 12 europejskich klubów ogłosiło powstanie Superligi. Ma ona składać się z 15 klubów założycielskich (brakuje jeszcze trzech) oraz pięciu zespołów, które co roku będą zapraszane. Jednym ze współtwórców Superligi, Florentino Perez, zapowiedział, że nowy turniej wystartuje w już sierpniu tego roku.

Zobacz wideo Skąd pomysł na utworzenie Superligi? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze [Studio Biznes]

Benfica chętna na dołączenie do Superligi

Według portugalskiego dziennika "Record" SL Benfica wyraziła chęć dołączenia do nadchodzących rozgrywek Superligi. Klub ze stolicy Portugalii uważa, że poza dużym wkładem finansowym, udział w tych zmaganiach jest okazją do reprezentowania kraju na tak wysokim szczeblu. Benfica liczy, że będzie jednym z pięciu klubów zaproszonych do Superligi.

Dziennikarze przypominają wypowiedź dyrektora generalnego Benfiki, Domingosa Soaresa de Oliveiry z listopada zeszłego roku dla portalu "Off the Pitch". – Jeśli doszłoby do powstania Superligi i otrzymalibyśmy zaproszenie, to trudno byłoby odmówić, ale wolałbym, żeby tak się nie stało – mówił. Z podobnego założenia wychodził prezes Luis Filipe Vieira w marcu 2017 roku. – Wydaje się, że kiedy Superliga powstanie, to wiele klubów będzie zdezorientowanych. Jeśli stwierdzą, że w Portugalii są dwa kluby, które otrzymają zaproszenie do rozgrywek, to deklaruję, że jeden na pewno się tam znajdzie. Czy Benfica na to spojrzy? Oczywiście, że tak. Będziemy ciężko pracować, żeby się tam być – stwierdził.

Jeszcze w miniony poniedziałek LUSA (największa agencja informacyjna w Portugalii – przyp.red) informowała o tym, że Porto, Benfica i Sporting nie są zainteresowane dołączeniem do Superligi. Poza Benfiką pozostałe kluby wciąż potępiają plan powstania Superligi. Według informacji "Corriere dello Sport" zaproszenie do dołączenia do Superligi otrzymało Napoli. Nie należy zatem wykluczać, że wraz z Benfiką zajmą miejsca dla zaproszonych drużyn do nowopowstałych rozgrywek.