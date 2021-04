Duży skok akcji Manchesteru United. To efekt powstania Superligi

"New York Times oraz "The Times" poinformowały, że 12 europejskich klubów planuje utworzenie Superligi. Pogłoski potwierdziły się w nocy z niedzieli na poniedziałek, kiedy to zainteresowane kluby wydały oświadczenie o powstaniu Superligi. W rozgrywkach wezmą udział Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Inter, AC Milan, Juventus, Real Madryt, Atletico Madryt oraz FC Barcelona. Do tego grona dołączyć mają jednak tez jeszcze inne kluby.

Wzrost akcji Manchesteru United aż o blisko 9 proc.

Utworzenie Superligi sprawiło, że bardzo wzrosła cena akcji Manchesteru United. Wartość udziałów w angielskim klubie zwiększyły się o blisko aż dziewięć proc. i niedługo po otwarciu notowań na giełdzie w Nowym Jorku wynosiła ok. 17,60 dolarów. Oczywiście cena może się zmienić w ciągu dnia.

