Szef UEFA: Piłkarze tych klubów nie zagrają na mistrzostwach świata i Europy

W sumie 12 klubów - założycieli (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Inter, AC Milan, Juventus, Real Madryt, Atletico Madryt oraz FC Barcelona) wyraziło chęć utworzenia SuperLigi. Kilka godzin temu UEFA opublikowała komunikat, w którym poinformowano, że uczestnicy nowopowstałych rozgrywek zostaną wykluczeni nie tylko z europejskich, ale także krajowych rozgrywek. Według najnowszych doniesień prezydenta federacji, Aleksandra Ceferina, sankcje zostaną także nałożone na piłkarzy.

- Piłkarze, którzy będą występować w SuperLidze, otrzymają zakaz gry na mistrzostwach świata oraz Europy. Nie zostaną także dopuszczeni do gry dla swoich krajowych reprezentacji - powiedział Aleksander Ceferin. Zagrożenie zakazu gry w narodowych barwach dotyczy m.in. bramkarza reprezentacji Polski - Wojciecha Szczęsnego. Szef Juventusu Andrea Agnelli został nawet wiceprezesem Superligi.

UEFA nałoży sankcje na piłkarzy, którzy zagrają w SuperLidze? Władze włoskiej piłki ogłaszają sprzeciw

W geście solidarności z przedstawicielami UEFA wypowiedział się Gabriele Gravina, przewodniczący FIGC (Włoski Związek Piłki Nożnej). - Ponownie podkreślamy stanowcze NIE! Jedyną możliwą reformą jest ta, którą UEFA wprowadziła w Lidze Mistrzów. Mamy obowiązek chronić sportowe zasługi i piłkę nożną, jaką znamy - oznajmił 67-latek. Wspomniane zmiany zostaną wprowadzone w 2024 roku. Komitet Wykonawczy UEFA jednogłośnie przegłosował nowy format rozgrywek Ligi Mistrzów, w których zagra 36 zespołów.

Według wcześniejszych doniesień włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano w takiej samej sytuacji, co Szczęsny, może się znaleźć kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski. - Na razie nic nie zrobiono/nie ogłoszono dołączenia do Superligi Bayernu, RB Lipsk i Porto. Decyzja zostanie podjęta "wkrótce" - napisał na Twitterze włoski dziennikarz. Sprzeczne informacje podał natomiast prezes Borussii Dortmund, Hans-Joachim Watzke oznajmiając, że Bayern podobnie jak BVB nie zamierza przyłączyć się do nowych rozgrywek.

UEFA grozi wykluczeniem drużyn z Superligi. Jak wyglądałyby rozgrywki ligowe bez nich?

- Staram się skupiać na innych sprawach, ale co mogę powiedzieć, to że SuperLiga nie będzie niczym dobrym dla europejskiej piłki - powiedział z kolei Hansi Flick, obecny trener Bayernu Monachium.