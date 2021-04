"Bogaci kradną najpiękniejszy sport na świecie" - Ander Herrera z PSG nie przebiera w słowach

"Kocham piłkę nożną i nie mogę milczeć. Wierzę w ulepszoną Ligę Mistrzów, ale nie w to, że bogaci kradną to, co stworzyli ludzie, co jest niczym innym jak najpiękniejszym sportem na świecie" - napisał na Twitterze pomocnik Paris Saint-Germain, Ander Herrera, krytykując pomysł utworzenia Superligi.

