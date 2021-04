FIFA wydała komunikat ws. Superligi. "Zrobimy wszystko, co konieczne"

12 europejskich klubów ogłosiło powstanie Superligi – nowych rozgrywek piłkarskich, w których udział będą brały jedynie największe i najbogatsze kluby w Europie. Oświadczenia o przystąpieniu do nowego turnieju wystosowały Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Inter, AC Milan, Juventus, Real Madryt, Atletico Madryt oraz FC Barcelona. To tej dwunastki mają dołączyć jeszcze trzy zespoły, a pięć kolejnym ma kwalifikować się co roku na podstawie osiągnięć z poprzedniego sezonu.

Pomysł ten spotkał się z lawiną krytyki, a także ostrą odpowiedzią UEFA. Europejska centrala w oświadczeniu poinformowała o możliwych konsekwencjach dla klubów, które zdecydują się przystąpić do tego turnieju. – Kluby, których to dotyczy, otrzymają zakaz gry w jakichkolwiek innych rozgrywkach na poziomie krajowym europejskim lub światowym, a ich zawodnicy mogą zostać pozbawieni możliwości reprezentowania swoich drużyn narodowych. Wzywamy wszystkich miłośników piłki nożnej, kibiców i polityków, aby włączyli się w walkę z takim projektem. Ta uporczywa dbałość nielicznych o swój interes trwa za długo. Wystarczy – czytamy we wspólnym oświadczeniu UEFA, piłkarskich federacji Anglii, Hiszpanii i Włoch, a także władz ligowych w tym kraju.

To nie koniec możliwych kłopotów klubów, które dokonały separacji. "La Gazzetta dello Sport" informuje, że UEFA, razem z piłkarskimi federacjami poszczególnych krajów i tamtejszymi władzami ligowymi, rozważa podjęcie kroków prawnych przeciwko klubom, które założyły Superligę. Europejska centrala będzie domagać się gigantycznego odszkodowania, sięgającego nawet 60 miliardów euro.

FIFA zachęca do dialogu w sprawie Superligi

Swoje oświadczenie opublikowała także FIFA. Ono jest jednak znacznie łagodniejsze od stanowiska UEFA. Nie ma w nim gróźb wykluczenia klubów z rozgrywek, a piłkarzy z udziału w meczach międzypaństwowych. FIFA krytykuje pomysł Superligi, ale jednocześnie zachęca do dialogu pomiędzy stronami.

- FIFA zdecydowanie opowiada się za solidarnością w piłce nożnej i sprawiedliwym modelem redystrybucji, który może pomóc w rozwoju piłki nożnej jako sportu, szczególnie na poziomie globalnym – czytamy w oświadczeniu

- Wszelkie rozgrywki piłkarskie powinny odzwierciedlać podstawowe zasady solidarności, integracji, uczciwości i sprawiedliwej redystrybucji finansowej. W tym kontekście FIFA może wyrazić swoją dezaprobatę dla europejskiej zamkniętej ligi poza międzynarodowymi strukturami piłkarskimi i nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad – napisano.

- FIFA opowiada się za jednością w światowej piłce nożnej i wzywa wszystkie strony zaangażowane w gorące dyskusje do stworzenia konstruktywnego i wyważonego dialogu dla dobra gry i w duchu solidarności i fair play. FIFA zrobi wszystko co konieczne, aby przyczynić się do harmonijnej przyszłości w ogólnym interesie piłki nożnej – czytamy na koniec oświadczenia