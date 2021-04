UEFA grozi wykluczeniem drużyn z Superligi. Jak wyglądałyby rozgrywki ligowe bez nich?

"New York Times oraz "The Times" poinformowały, że 12 europejskich klubów planuje utworzenie Superligi. Pogłoski potwierdziły się w nocy z niedzieli na poniedziałek, kiedy to zainteresowane kluby wydały oświadczenie o powstaniu Superligi. W rozgrywkach wezmą udział Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Inter, AC Milan, Juventus, Real Madryt, Atletico Madryt oraz FC Barcelona.

Powstanie Superligi może mieć znaczący wpływ na kształt europejskiej piłki nożnej. UEFA zagroziła, że uczestnicy nowopowstałych rozgrywek zostaną wykluczeni nie tylko z europejskich, ale także krajowych rozgrywek. Miałoby to kolosalne znaczenie dla kształtu trzech z pięciu najlepszych lig Europy. Sprawdzamy, jak wyglądałyby one bez potentatów.

Wykluczenie uczestników Superligi z krajowych rozgrywek miałoby największy wpływ na sytuację w Premier League, gdyż aż sześć z 12 klubów założycielskich pochodzi z Anglii. Są to: Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham oraz Arsenal. Gdyby zostały one wykluczone, to w tym momencie o mistrzostwo Anglii walczyłyby dwa zespoły - Leicester (aktualnie 3. miejsce, 56 punktów) oraz West Ham (4. miejsce, 55 punktów). Na podium znalazłby się także Everton, który obecnie jest dopiero ósmym zespołem w stawce. Na wysokim, czwartym miejscu uplasowałby się także klub Mateusz Klicha - Leeds United (10. miejsce, 45 punktów).

Po wykluczeniu z rozgrywek Interu, Milanu oraz Juventusu o mistrzostwo Włoch walczyłaby Atalanta wraz z Napoli oraz Lazio. Aktualnie zespół z Bergamo znajduje się na trzecim miejscu w tabeli ze stratą dwóch punktów do drugiego Milanu oraz 11 do liderującego Interu. Zespół Piotra Zielińskiego jest aktualnie piąty, natomiast Rzymianie zajmują szóste miejsce. Obie drużyny walczą o miejsce gwarantujące awans do Ligi Mistrzów.

W przypadku La Liga wykluczenie Realu, Atletico oraz FC Barcelony oznaczałoby rewolucję na górze ligowej tabeli. Powyższa trójka kończy rozgrywki na podium nieprzerwanie od sezonu 2011/2012. Nowym liderem stawki zostałaby obecnie czwarta Sevilla (64 punkty, sześć straty do lidera Atletico) O wicemistrzostwo toczyłaby się natomiast zacięta walka pomiędzy Villarrealem (5. miejsce, 49 punktów), Betisem (6., 48 punktów) oraz Realem Sociedad (7., 47 punktów).