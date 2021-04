12 czołowych europejskich potęg. Które drużyny na pewno wystąpią w Superlidze?

W zeszłym tygodniu w mediach pojawiła się informacja, że kluby zaakceptowały nowy format Ligi Mistrzów. Jednak w niedzielę dzienniki "The New York Times" i "The Times" poinformowały, że najbogatsze kluby europejskie chcą założyć własne rozgrywki o nazwie Superliga i lada moment nastąpi ich oficjalne ogłoszenie. Potwierdziło się to w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Superliga - jakie kluby na pewno wystąpią w nowych rozgrywkach?

Według oficjalnych informacji Superliga w ostatecznym kształcie ma się składać z 20 zespołów. Założycielami rozgrywek będzie 15 z nich i to one będą miały zapewnioną grę w nowym formacie. Na tę chwilę oficjalnie ogłoszonych zostało 12 z nich. Te kluby na pewno wezmą udział w Superlidze:

Manchester United (aktualnie 2. w Premier League) Chelsea (5. w Premier League) Liverpool (6. w Premier League) Arsenal (9. w Premier League) Tottenham (7. w Premier League) Manchester City (1. w Premier League) Juventus (4. w Serie A) AC Milan (2. w Serie A) Inter Mediolan (1. w Serie A) Real Madryt (2. w LaLiga) FC Barcelona (3. w LaLiga) Atletico Madryt (1. w LaLiga)

Nocny przewrót rozgrywek w Europie. Jak ma wyglądać format Superligi?

Poza klubami założycielskim (będą miały zagwarantowany udział w rozgrywkach) do Superligi co roku dołączać będzie pięć klubów, które uzyskają kwalifikację na podstawie osiągnięć z poprzedniego sezonu. Turniej ma rozpoczynać się w sierpniu i kończyć w maju. Prezesem całego przedsięwzięcia został prezydent Realu, Florentino Perez, który miał być głównym pomysłodawcą rozgrywek. Wiceprezesami zostali Andrea Agnelli (Juventus) i Joel Glazer (Manchester United).

- Powstanie Superligi następuje w czasie, gdy globalna pandemia przyspieszyła niestabilność w istniejącym, europejskim modelu ekonomicznym piłki nożnej. Ponadto od wielu lat kluby założycielskie mają na celu poprawę jakości i intensywności istniejących rozgrywek w każdym sezonie oraz stworzenie formatu pozwalającego na rywalizację najlepszych klubów i zawodników - czytamy w komunikacie opublikowanym przez kluby.

