Kibice wydali oficjalny komunikat ws. Superligi

Według informacji podanych przez "New York Times" oraz "The Times", co najmniej 12 klubów w Europie jest zdecydowane na opuszczenie Ligi Mistrzów i dołączenie do Superligi. Najważniejsze w całym projekcie są pieniądze, a w nim na jeden klub przypadałaby kwota od 89 aż do 310 milionów funtów. Na doniesienia medialne zareagowała UEFA, która grozi, że wszystkie kluby biorące w tym udział zostaną wykluczone z rozgrywek krajowych i międzynarodowych, a piłkarze otrzymają zakaz uczestnictwa w mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata.

Zdecydowana reakcja organizacji kibiców z Wysp Brytyjskich i całej Europy. Mają zamiar walczyć przeciwko stworzeniu Superligi

W gronie 12 klubów zdecydowanych na dołączenie do Superligi jest sześć drużyn z Anglii: Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham oraz Chelsea. Z tego rozwiązania nie jest zadowolona organizacja Football Supporters’ Association, reprezentująca kibiców z Anglii i Walii. W skład tego stowarzyszenia wchodzi ponad 500 tysięcy fanów i działa ono od 2002 roku. FSA wydała oświadczenie, w którym kategorycznie nie zgadza się na stworzenie Superligi.

- FSA jest całkowicie przeciwna propozycjom, które mają na celu stworzenie Superligi. Motywacja stojąca za tym przedsięwzięciem nie dotyczy polepszania sportowych osiągnięć czy pielęgnowania futbolu – charakteryzuje ją cyniczna chciwość. Nasze stowarzyszenie, ale też z pewnością kibice będą walczyć przeciwko stworzeniu Superligi. To wszystko tworzą właściciele klubów, którzy nie szanują tradycji i traktują futbol jak swoje własne lenno – czytamy w oświadczeniu.

Podobny komunikat organizacja wydała w październiku zeszłego roku, Wówczas jeden z założycieli FSA, Kevin Miles, dosadnie wypowiedział się na temat idei Superligi. – Doniesienia o Superlidze z udziałem Manchesteru United oraz Liverpoolu obnażają mit, że właściciele klubów dbają o angielską piramidę piłkarską. Liczy się dla nich tylko własna chciwość. Potrzebujemy zdecydowanych działań, aby chronić grę, którą tak bardzo kochamy – mówił.

"Superliga gwoździem do trumny europejskiej piłki nożnej"

Oficjalny komunikat opublikowało także Stowarzyszenie Kibiców Piłki Nożnej w Europie (FSE), które uderza równie mocno, jak organizacja z Wysp Brytyjskich. - FSE jest całkowicie przeciwne stworzeniu Superligi dla uciekinierów. Te zawody będą gwoździem do trumny europejskiej piłki nożnej. Z założenia jest to niezgodne z prawem, nieodpowiedzialne i antykonkurencyjne. Kieruje nią wyłącznie chciwość, zyskać mogą tylko oligarchowie czy garstka już zamożnych klubów. To już za dużo. Wzywamy organy zarządzające futbolem do podjęcia działań w celu ochrony europejskiego futbolu - możemy przeczytać w komunikacie.

Poza klubami z Anglii chęć dołączenia do Superligi wyrazili Hiszpanie (Real Madryt, Atletico Madryt i Barcelona) oraz Włosi (Juventus, Inter Mediolan, AC Milan). Przeciwko wejściu do Superligi są kluby z Niemiec i Francji, z Paris Saint-Germain oraz Bayernem Monachium na czele.