Media: 12 klubów opuszcza LM i tworzy Superligę! Ale zabraknie dwóch gigantów. "Wojna"

O planach utworzenia Super Ligi spekulowano co najmniej od kilku miesięcy. Najważniejsze w projekcie są oczywiście pieniądze. Pod koniec stycznia "The Times" poinformował, że tylko na początku kluby założycielskie mogłyby liczyć aż na 3,1 miliarda funtów "dotacji infrastrukturalnej" do podziału! Oznacza to, że na jeden klub przypadałoby od 89 aż do 310 milionów funtów. Pieniądze te miałyby wypełnić dziury w budżetach powstałe przez "utratę należnych dochodów ze stadionów z powodu pandemii COVID-19".

Ale to nie wszystko. Roczny dochód poszczególnych klubów z racji udziału w Super Lidze miałby wynieść od 130 do 213 milionów funtów. To olbrzymia kwota, bo obecnie zwycięzca Ligi Mistrzów może liczyć na około 100 milionów funtów. Niebotyczne pieniądze uczestnikom Super Ligi ma gwarantować głównie JP Morgan, czyli jeden z największych holdingów finansowych na świecie. Duża część pieniędzy pochodziłaby też z praw do transmisji oraz umów sponsorskich.

"Wojna z UEFA"

W niedzielę rano "New York Times" oraz "The Times" poinformowały, że oficjalne ogłoszenie powstania Super Ligi jest już tylko kwestią godzin. Udział w rozgrywkach miałoby wziąć co najmniej 12 klubów z najsilniejszych lig Europy. Pewne jest, że w Super Lidze zagrają: Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham i Liverpool z Anglii, Real Madryt, Atletico Madryt i FC Barcelona z Hiszpanii oraz AC Milan, Inter i Juventus z Serie A.

Szokujące jest to, że na razie w Super Lidze ma zabraknąć klubów niemieckich i francuskich. Chociaż Bayern Monachium, Borussia Dortmund czy PSG zostały zaproszone do rozgrywek, to tę propozycję ostatecznie odrzuciły.

Informacje obu dzienników potwierdził Mohamed Bouhafsi z RMC Sport, który napisał, że taka decyzja spowoduje wojnę między klubami i UEFA.

Nagle przyspieszenie ws. powstania Super Ligi związane jest z planem ogłoszenia nowego formatu Ligi Mistrzów. Ten ma zostać zatwierdzony już w poniedziałek. Chociaż nowy format zakładał większą liczbę meczów między najsilniejszymi klubami, co wiązałoby się ze zwiększonymi dochodami dla nich, to najwięksi w Europie nie chcą dzielić się pieniędzmi z mniejszymi klubami.

Potężne konsekwencje Super Ligi!

Niezależnie od liczby klubów, które ostatecznie wezmą udział w Super Lidze, rozgrywki mają mieć forma zbliżony do nowej Ligi Mistrzów. Kluby mają zostać podzielone na dwie grupy, z których najlepsze kluby awansują do fazy pucharowej. Jedyną różnicą ma być to, że Super Liga, podobnie jak Liga Mistrzów przed rokiem, zostanie rozwiązana na zasadzie wewnętrznego turnieju, a nie dwumeczów.

Powstanie Super Ligi może mieć potężne konsekwencje. "New York Times" przewiduje, że FIFA i UEFA, które już wcześniej groziły klubom, najprawdopodobniej skierują sprawę do sądu. Nie jest wykluczone, że piłkarze klubów z Super Ligi zostaną wykluczeni z gry w mistrzostwach świata i Europy, a kluby wyrzucone z krajowych rozgrywek!

To z kolei wiązałoby się z ogromnymi żądaniami stacji telewizyjnych, które zapłaciły ogromne pieniądze, by pokazywać najważniejsze rozgrywki na świecie z najlepszymi drużynami i piłkarzami. "New York Tmes" sugeruje, że choć Super Liga początkowo miała rozpocząć się w sezonie 2024/25, to pierwszą edycję może mieć już za rok, gdyż kluby-założyciele mogą zostać wyrzuceni z edycji 2022/23 europejskich pucharów.