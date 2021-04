Ogromne żądania finansowe Haalanda! Angielski klub natychmiast wycofał się z negocjacji

Agent Erlinga Mino Raiola i Alf Inge Haaland - ojciec piłkarza Borussii Dortmund - niedawno pojawili się w Barcelonie oraz w Madrycie, by porozmawiać z Joanem Laportą (nowym prezydentem Barcelony) i Jose Angelem Sanchezem, dyrektor generalnym Realu Madryt, w sprawie ewentualnego transferu. Jak podaje Goal.com, ojciec piłkarza był zainteresowany zwłaszcza obiektami treningowymi Realu.

- Plan na Haalanda jest bardzo prosty: rozmowy z pięcioma najbardziej zainteresowanymi klubami, zapoznanie z ich projektami, propozycją i podjęcie decyzji na przyszłość. To będzie długi wyścig - pisał Fabrizio Romano, ekspert od transferów.Hiszpańskie media twierdzą, że po rozmowach w Madrycie i Barcelonie Haaland skłania się ku przejściu do Realu, ale w grę wchodzą jeszcze angielskie kluby, m.in. Manchester United oraz Manchester City. Jak informuje Goal, to były wstępne, nieformalne rozmowy.

Astronomiczne żądania Haalanda i jego ekipy

Są jednak dwa problemy: po pierwsze, Borussia Dortmund nie zamierza sprzedawać swojej gwiazdy (klauzula odejścia w wysokości ok. 75 mln euro zacznie obowiązywać dopiero po zakończeniu następnego sezonu). By go kupić już tego lata, prawdopodobnie potrzebna byłaby oferta w wysokości 150 mln. Po drugie, sprowadzenie Norwega to bardzo kosztowna operacja i nie chodzi tu jedynie o pieniądze, jakie trzeba by zaoferować BVB. Haaland ma żądać 35 mln euro rocznej pensji, a po usłyszeniu takiej kwoty jeden z angielskich klubów natychmiastowo wycofał się z jakichkolwiek operacji. Do tego dochodzą jeszcze bonusy - za samo podpisanie kontraktu Mino Raiola (agent Haalanda) chciałby otrzymać 20 mln euro, a tyle samo miałoby trafić na konto Alfa-Inge Haalanda.

20-letni Haaland jest najlepszym strzelcem trwającej edycji Ligi Mistrzów z 10 golami i dwoma asystami w ośmiu meczach (ale swojego dorobku już nie poprawi, bo BVB odpadło po ćwierćfinałowej porażce z Manchesterem City). W Bundeslidze strzelił 21 goli i zaliczył sześć asyst w 23 meczach, a licząc wszystkie rozgrywki, zdobył 33 bramki i zaliczył 10 asyst w 35 meczach. Od czasu przejścia do Borussii z RB Salzburg zimą 2020 roku zdobył 49 bramek i zaliczył 13 asyst w 53 meczach.