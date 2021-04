Wiadomo, które półfinały Ligi Mistrzów kibice zobaczą w TVP!

W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów w rywalizacji pozostały cztery zespoły. W półfinale pojawiło się dwóch przedstawicieli angielskiej Premier League (Manchester City i Chelsea), a także po jednym zespole z Francji (PSG) i Hiszpanii (Real Madryt).

Real Madryt, PSG, Manchester City i Chelsea. Kto z kim zagra w półfinale?

We wtorek poznaliśmy pierwszych półfinalistów Ligi Mistrzów. PSG wyeliminowało Bayern Monachium dzięki bramkom zdobytym na wyjeździe (wynik dwumeczu 3:3), natomiast Chelsea awansowała do kolejnego etapu rozgrywek mimo porażki we wtorkowym meczu 0:1. Jest to zasługa dwubramkowej przewagi, którą wypracowali sobie londyńczycy w pierwszym starciu.

W środę Real Madryt bezbramkowo zremisował z Liverpoolem na Anfield. Poprzedni mecz zakończył się wygraną zespołu Zinedine'a Zidane'a 3:1, natomiast Borussia Dortmund uległa na własnym stadionie Manchesterowi City 1:2 (wynik dwumeczu 4:2 na korzyść Anglików). Półfinałowe pary tegorocznej edycji Ligi Mistrzów to: PSG – Manchester City, a Real Madryt – Chelsea.

Najbliższe mecze półfinałowe Ligi Mistrzów odbędą się 27 i 28 kwietnia w Paryżu i Madrycie. Rewanże z kolei zostaną rozegrane 4 i 5 maja w Manchesterze i Londynie. Wielki finał odbędzie się 29 maja na stadionie w Stambule.

Telewizja Polska poinformowała, że kibice będą mogli obejrzeć trzy z pięciu pozostałych do rozegrania spotkań. Pierwszym z nich będzie starcie Paris Saint-Germain z Manchesterem City (28 kwietnia). Tydzień później transmitowany będzie rewanżowy mecz Chelsea z Realem Madryt (5 maja). Na koniec pozostanie zaplanowany na 29 maja finał Ligi Mistrzów. Spotkania będzie można obejrzeć na antenach TVP1, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Relacja tekstowa wszystkich spotkań Ligi Mistrzów będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.